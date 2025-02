Novo reforço de Golden State Warriors, Jimmy Butler decidiu usar um novo número em sua camisa, e aproveitou para homenagear um amigo de longa data. O ala-pivô foi mais uma estrela trocada na janela de transferências, que fechou na tarde desta quinta-feira (6), ao deixar o Miami Heat para se juntar ao time da Califórnia. Garantido por duas temporadas, após assinar uma extensão do contrato, o craque escolheu jogar com o número 10, o mesmo de Neymar e Pogba.

➡️ Fim da novela na NBA: Jimmy Butler é trocado e vai para o Golden State Warriors

Veja declaração de Jimmy Butler sobre o número no Golden State Warriors

Durante o vídeo divulgado pelo perfil oficial da NBA, no Instagram, Jimmy Butler explica o motivo da camisa 10 com apenas três nomes: Marqueese Grayson, Neymar, Paul Pogba. Os dois últimos são duas figuras do mundo da bola que o ala-pivô já expressou ser fã, principalmente o camisa 10 do Santos, o qual já foi considerado por Butler como o melhor de todos os tempos do futebol.

Amizade de Neymar e Jimmy Butler

Publicamente fã de Neymar, desde a final das Olimpíadas 2016, quando a Seleção Brasileira conquistou o primeiro olímpico no futebol, Jimmy Butler construiu uma relação de amizade com o brasileiro ao longo dos anos. Os encontros entre os atletas já circularam diversas vezes nas redes sociais, com momentos em férias e festas, assim com momento mais família, como a chá revelação de Mavie, filha do atacante do Santos.

A parceria entre Neymar e Jimmy Butler, incluse, já rendeu declarações e elogios sobre o outro em entrevistas. No início do ano passado, o ala-pivô exaltou o craque para o jornal inglês "The Guardian", em que falou sobre o apoio mútuo entre os dois, além de chamar o brasileiro de "irmão".

- Eu vejo o Neymar como um irmão, você entende o que quero dizer? E eu irei apoiá-lo, ele sabe disso. Vou voar para qualquer lugar para ver meu irmão jogar. É uma verdadeira vibração familiar em torno dele e de todas as pessoas com quem estou - comentou Butler.

Detalhes sobre a troca que levou Jimmy Butler ao Warriors

Além de Jimmy Butler, na transação, outros cinco times foram envolvidos no negócio. Segundo Shams, a novela entre o jogador e o Golden State Warriors demorou cera de dois meses. PorButler, o Miami Heat irá receber Andrew Wiggins (GSW), Kyle Anderson (GSW), PJ Tucker (UTA) e uma escolha de primeira rodada (protegida no top 10). O Detroit Pistons receberá Lindy Waters (GSW), Josh Richardson (GSW). O Utah Jazz terá Dennis Schroder (GSW).

No novo time, o Golden State Warriors já estendeu o contrato de Butler, que assinou pela equipe por dois anos por 121 milhões de dólares (cerca de R$ 702 milhões).

