Qualifying Rio Open 2025: saiba como resgatar o ingresso

Quem não conseguiu comprar o ingresso para o Rio Open 2025, terá a oportunidade de assistir à fase preliminar do torneio de graça. O maior campeonato de tênis da América do Sul vai distribuir entradas gratuitas para o qualifying. O torneio informou que o resgate dos ingressos será realizado nesta quarta-feira (12), às 11h , no site da eventim. Os bilhetes estarão sujeitos à disponibilidade, com o limite de dois ingressos ao dia por CPF.

O qualifying do Rio Open é composto pelas chaves simples e duplas masculinas. Dezesseis competidores disputam quatro vagas no simples e uma nas duplas. Quem vencer dois jogos entra na chave principal do Rio Open, que será disputada entre os dias 19 e 25 de fevereiro.

Brasileiros no qualifying do Rio Open 2025

João Lucas Reis, tenista brasileiro (Foto: Divulgação/Procopio Cup)

O brasileiro João Lucas Reis disputará o classificatório. O tenista conquistou a vaga após vencer o Procópio Cup, torneio que dá oportunidade para todos os atletas brasileiros, sem limitação de idade, disputarem uma vaga no qualifying.

O que esperar Rio Open 2025?

O Rio Open 2025 promete ser um dos melhores da história do torneio. Com a combinação de tenistas de renome, estrutura moderna e o clima descontraído do Rio de Janeiro, o evento deve atrair grande público e mídia internacional. Além das partidas emocionantes, os espectadores podem esperar uma programação cultural e gastronômica diversificada, que complementa a experiência esportiva.

Entre os destaques, está o envolvimento de empresas patrocinadoras que trazem ativações interativas e brindes para o público, além da transmissão completa das partidas por canais de TV e streaming (SporTV), ampliando o alcance do evento.

Confira os tenistas confirmados no qualifying do Rio Open 2025:

