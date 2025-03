Astro do Sacramento Kings sofre lesão e vira desfalque por tempo indeterminado

Domantas Sabonis, astro do Sacramento Kings, vai desfalcar a equipe por tempo indeterminado após sofrer uma lesão no tendão esquerdo durante a vitória sobre o Houston Rockets, no último sábado (1). Após exames, a franquia anunciou que se trata de uma lesão de grau um. O jogador deve passar por uma reavaliação em sete dias, mas não possuí um cronograma de retorno definido.

“O ala-pivô do Sacramento Kings, Domantas Sabonis, foi submetido a uma ressonância magnética hoje. A ressonância magnética confirmou que Sabonis sofreu uma distensão de grau 1 no tendão esquerdo depois de sair do jogo durante o primeiro quarto contra o Houston Rockets no sábado, 1º de março. Sabonis será listado como fora e uma atualização será fornecida em (1) semana”, afirmou o Kings, em comunicado.

A lesão aconteceu sem contato com qualquer atleta. O jogador se projetou para receber um passe e acabou sentindo sozinho. O episódio aconteceu logo no primeiro minuto de jogo. Ele não retornou para a quadra. Confira abaixo o momento em que Sabonis sofre a distensão.

Domantas Sabonis em ação pelo Sacramento Kings (Foto: ROCKY WIDNER/AFP)

Sabonis é astro do Sacramento Kings e peça importante na atual temporada

O lituano-americano é o principal jogador da franquia da Califórnia. Na atual temporada, é um dos artilheiros com médias de 19,5 pontos, 14,1 rebotes e 6,2 assistências em 56 jogos. Mesmo sem o astro, Sacramento Kings ampliou a sequência de vitórias para quatro. Na segunda-feira (3), a equipe bateu o Dallas Mavericks por 122 a 98. O Kings é o oitavo no Oeste com um recorde de 32-28.

O próximo desafio é nesta quarta-feira (5), diante do Denver Nuggets, a partir das 23h (de Brasília), no Colorado.