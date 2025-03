Todo fã de basquete já ouviu, ou participou, a incansável discussão sobre qual o melhor jogador de todos os tempos da NBA. Para somar mais um feito a esse assunto, LeBron James atingiu outro feito inédito na liga norte-americana: 50 mil pontos na carreira. Esta marca, inclusive, esteve bem distante para Michael Jordan, que conta com "apenas" 38.279 pontos registrado, incluindo temporada regular e playoffs.

Aos 40 anos, o ala alcançou os 50 mil pontos durante o confronto entre Los Angeles Lakers e New Orleans Pelicans, na madrugada desta quarta-feira (5), na Crypto Arena. Antes do jogo, LeBron estava com 49.999 e precisava apenas de um lance livre para a marca inédita. Na oportunidade, o time da casa garantiu a vitória, com ajuda do jogador que marcou 34 pontos, oito rebotes e seis assistências.

Vale destacar também que, antes mesmo de atingir a marca inédita, o camisa 23 já era o maior cestinha de todos os tempos da NBA, quando ultrapassou uma das maiores lendas da liga.

O topo da lista de maior pontuador da liga foi conquistado na última temporada, de 2023/24. No dia 8 de feveiro de 2023, o Lakers não garantiu a vitória sobre o Oklahoma City Thunder em casa, mas LeBron James alcançou e ultrapassou Kareem Abdul-Jabbar (44.149), ao fazer 38 pontos no jogo.

Maiores pontuadores da história da NBA

LeBron James - 50.033 pontos

Kareem Abdul-Jabbar - 44.149 pontos

Karl Malone - 41.689 pontos

Kobe Bryant - 39.283 pontos

Michael Jordan - 38.279 pontos

Kevin Durant - 35.225 pontos

Dirk Nowitzki - 35.223 pontos

Wilt Chamberlain - 35.026 pontos

Shaquille O'Neal - 33.846 pontos

Tim Duncan - 31.668 pontos

