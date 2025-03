Pouco tempo antes do início dos playoffs, um problema surgiu para um dos grandes nomes do Cleveland Cavaliers. Após críticas públicas contra a arbitragem da NBA, ao fim da vitória sobre o Portland Trail Blazers no último domingo (2), Ty Jerome recebeu uma grande multa no valor de US$ 25 mil por parte da liga norte-americana.

Em conversa com a imprensa, após o triunfo do Cavaliers por 133 a 129, o jogador reclamou fortemente das decisões da equipe de árbitros. Na oportunidade, Jerome registrou 25 pontos, cinco rebotes, seis assistências e seis roubos de bola contra o Trail Blazers.

- Achei que os árbitros foram muito ruins hoje, especialmente Natalie (Sago), ela foi realmente ruim. Coisas assim acontecem. Eles acabam perdendo o controle do jogo, e você tem que manter a cabeça no lugar. Achei que o primeiro tempo foi ridículo e o terceiro quarto foi horrível - disse Jerome.

Desta forma, a NBA seguiu novamente a forte política contra declarações públicas e puniu o atleta financeiramente. O anúncio foi feito por Joe Dumars, vice-presidente executivo e chefe de operações de basquete.

Jogador vive grande temporada

Mesmo na condição de reserva, Ty Jerome vive uma grande temporada na NBA 2024/25. Até o momento, ele tem médias de 12,1 pontos, 2,6 rebotes, 3,4 assistências e 1,2 roubos de bola em 19,6 minutos por noite. É um dos jogadores mais importantes que vem do banco de reservas na liga.

No triunfo contra o Chicago Bulls, na terça-feira (4), anotou 16 pontos, sendo peça fundamental para a equipe conseguir mais uma vitória, a 11ª consecutiva. Atualmente, o Cleveland Cavaliers é o líder da Conferência Leste da NBA, com um recorde de 51-10.

Após a última conquista, o próximo confronto do Cavs é pela costa leste dos Estados Unidos. A franquia irá encarar o Miami Heat, nesta quarta-feira (5), a partir das 21h (de Brasília), em Ohio.