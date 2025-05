Astro do Paris Saint-Germain e um dos cotados para a Bola de Ouro, Dembélé está com moral, também, no mundo do tênis e participará de um momento especial em Roland Garros. Isso porque o atacante francês será o convidado especial do sorteio das chaves masculinas e femininas do Grand Slam local, nesta quinta-feira (22), a partir das 9h (de Brasília).



Com 46 participações em gols em 46 jogos na temporada 2024/25, o atacante tem 33 gols e 13 assistências. Diante disso, o francês tem sido um dos grandes candidatos a ganhar a Bola de Ouro na temporada e pode contar com a conquista da tríplice coroa como um trunfo na corrida.

Dembélé terá a companhia de Alcaraz em Roland Garros

Na cerimônia desta quinta em Roland Garros, Dembélé terá a companhia de alguns dos principais nomes do tênis. Um deles é do espanhol Carlos Alcaraz, atual campeão e muito favorito para o segundo título em Paris.

O vice-líder do ranking soma 15 vitórias em 16 partidas no saibro em 2025, com destaque para os títulos dos Masters 1000 de Monte Carlo e Roma. Sua única derrota nesse piso foi para o dinamarquês Holger Rune, na decisão do ATP 500 de Barcelona, quando acabou se lesionando e, na sequência, desistiu de jogar o Masters 1000 de Madri. O espanhol chega a Paris em momento bem melhor do que em 2024.

Em Roland Garros, o número 2 do mundo soma 18 triunfos em 21 duelos. Além do título do ano passado, conquistado contra o alemão Alexander Zverev, seu algoz nas quartas de final de 2022, Alcaraz foi semifinalista em 2023, perdendo para Djokovic e fez terceira rodada em 2021 (caindo diante do alemão Jan-Lennard Struff). Sua estreia em Paris foi em 2020, aos 17 anos, então 189º do mundo, parando na primeira rodada do qualifying, com derrota para o australiano Aleksandar Vukic (193º).

