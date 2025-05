Em busca do 100º troféu na carreira e primeiro no ano, Novak Djokovic estreia nesta quarta (21) no ATP 250 de Genebra, na Suíça, na véspera de seu 38º aniversário. Sem vencer um torneio desde o ouro olímpico, em agosto do ano passado, em Roland Garros, o sérvio, recordista de Grand Slams (24) e de Masters 1000 (40), vive momento incomum em sua brilhante carreira.

Em entrevista ao podcast Bartoli Time, reproduzida pelo diário espanhol 'Marca', o renomado técnico francês Patrick Mouratoglou comentou o momento do ex-número 1 do mundo e fez uma comparação a seus dois maiores rivais, os ex-tenistas Rafael Nadal e Roger Federer:



- Quando se observa o tênis de Djokovic aos 19 anos, em nenhum momento pode pensar que ele iria se transformar no que é hoje. E, inclusive hoje, se é realmente observador, é um jogador, comparado aos outros dois, é terrível dizer, mas quase medíocre. Ele faz tudo muito bem, mas, na verdade, não tem golpes fortes - continuou.



Técnico de nomes como o grego Stefanos Tsitsipas, a americana Coco Gauff e o dinamarquês Holger Rune, Mouratoglou, no entanto, destaca a mentalidade de Djokovic:

Francês elogia mental de Djokovic

- Se você olhar para o Big 3, há dois que ocupavam a posição quando Novak chegou. Todos diziam que eram imbatíveis. Novak chegou com um jogo muito medíocre. Mesmo hoje, no final da carreira, quando você olha para o jogo de Rafa, Roger e Novak, é incrível que o sérvio seja o mais forte dos três, aquele que quebrou todos os recordes. Isso mostra que o mais importante não é o tênis, mas a raquete. Obviamente, você precisa do tênis, mas o mais importante, o que realmente faz a diferença, é o estado de espírito, a mentalidade.

Novak é o melhor jogador do mundo, inclusive no saibro. Pode parecer estranho o que estou dizendo se você olhar para os títulos de Rafa em Roland Garros, mas a realidade é que Novak o venceu muitas vezes no saibro - encerrou o treinador francês.



Quem é o rival de estreia do sérvio em Genebra

O adversário de Djokovic na estreia em Genebra é o húngaro Marton Fucsovics (134º do mundo, de 33 anos), que derrotou o belga Zizou Bergs (49º), por 6/2 e 6/3.

Para os fãs ex-líder do ranking e atual 6º do mundo, que ainda busca a primeira vitória no saibro em 2025, a boa notícia é de que ele jamais perdeu para o rival. Foram cinco vitórias nos cinco primeiros jogos. O último deles na segunda rodada de Roland Garros, em 2023.

Novak Djokovic durante treino em Genebra (Foto: FABRICE COFFRINI / AFP)