Dembélé tem possível trunfo para conquistar a Bola de Ouro

Um dos grandes concorrentes da Bola de Ouro, Dembélé tem uma carta na manga que outros candidatos não têm: uma possível tríplice coroa. O jogador vem tendo bons desempenhos no ano, tornando-se o grande protagonista do PSG "low-profile". Neste sentido, o atacante marca sua melhor temporada em questão de números e pode adicionar a tríplice coroa na sua campanha pela "Ballon D'Ór".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Dembélé vem em ótima forma na temporada 2024/25. O jogador soma 46 participações em gols em 46 jogos na temporada, sendo 33 gols e 13 assistências. Diante disso, o francês tem sido um dos grandes candidatos a ganhar a Bola de Ouro na temporada e pode contar com a conquista da tríplice coroa como um trunfo na corrida.

continua após a publicidade

Dembélé comemorando gol pelo PSG (Foto: FRED TANNEAU / AFP)

O troféu do Campeonato Francês já está guardado na prateleira de títulos do PSG. Diante disso, a equipe está na grande decisão da Copa da França e da Champions League. Enquanto na competição doméstica a equipe joga 24 de maio, no torneio internacional a final será no dia 31 do mesmo mês.

Do outro lado da moeda, os possíveis rivais de Dembélé na corrida pela Bola de Ouro não podem alcançar o possível trunfo. Raphinha e Lamine Yamal foram eliminados da Champions League. Salah caiu para o próprio PSG nas oitavas de final da competição. Lautaro Martínez, que corre por fora, foi eliminado da Copa da Itália e corre risco na Serie A.

continua após a publicidade

Luis Enrique tem extraído o melhor de Dembélé no PSG

O atacante francês tem vivido grandes momentos no PSG e Luis Enrique aparece como um dos fatores-chave para isso. Dembélé começou a temporada jogando como ponta direita, porém, a partir de janeiro, mudou para centroavante. A mudança surtiu efeito imediato. Jogando no lado do campo, o francês fez dez gols em 16 jogos na primeira metade do Campeonato Francês. Já na segunda, jogando na posição de referência, o astro marcou 11 gols em 12 partidas.

Na Champions League, as quatro das cinco primeiras partidas de Dembélé na competição foram na ponta direita, e ele marcou apenas um gol. Desde então, no mata-mata, o francês tem jogado como centroavante (exceto na última partida contra o Arsenal). Na posição, o jogador marcou sete vezes.