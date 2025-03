Astro do basquete brasileiro, Oscar Schmidt foi procurado para jogar na NBA

Considerado um dos maiores jogadores do basquete brasileiro e mundial, Oscar Schmidt jamais atuou na NBA. O ídolo chegou a ser escolhido pelo New Jersey Nets, em 1984, mas escolheu seguir na Europa para continuar defendendo a Seleção Brasileira.

Apesar disso, essa não foi a única oportunidade que o “Mão Santa” teve para ingressar na principal liga do mundo. Em 1978, Magic Johnson tentou convencer o então jovem a atuar na liga. A revelação foi feita por Marcel Souza, braço direito de Oscar, em entrevista ao “ge”.

- Fizemos dois jogos contra Michigan State, vencemos eles em um jogo, logo antes da temporada que o time do Magic vence o título contra Larry Bird. O técnico de Michigan ficou apaixonado pelo Oscar, queria levar o Oscar de qualquer jeito para lá para jogar com o Magic Johnson… Foi no vestiário da Hebraica, eu vi. Foi ele e o Magic Johnson para levar o Oscar para Michigan. Ele não quis ir porque o sonho dele era viver do basquete, a gente era amador mais ou menos, não recebia, mas ganhava muita coisa - disse Marcel.

Os jogos que Souza se refere foram na preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo das Filipinas. O “Mão Santa” brilhou nos dois duelos. Isso levou o técnico da universidade, Jud Heathcote, a fazer um convite para o jogador.

Oscar Schmidt atuando pela seleção brasileira (Foto: ANTONIO SCORZA / AFP)

- Eu joguei bem, e o técnico de Michigan parecia que nunca tinha visto alguém meter bola daquele jeito. Realmente se fecharam num vestiário comigo e falaram que eu precisava ir para lá. Eu falei que já namorava, ia casar… Eu poderia ter ido, levado a Cris, mas minha vida estava indo bem. Jogava na seleção, depois fui para Itália. Podia jogar na seleção. Estava com a vida boa. Apesar de não ganhar de dinheiro, porque fui para Itália ganhar um pouco mais - disse Oscar.

Marcel também revelou que houve outras procuras após o Pan de 1987. Para Schmidt, a única chance de atuar na NBA seria por meio de um contrato fora dos padrões naquela época. Como não teve proposta, o brasileiro seguiu na Itália e defendendo a Seleção.