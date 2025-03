O tetracampeão mundial de F1 Max Verstappen e a equipe McLaren foram indicados ao Prêmio Laureus de 2025 nesta segunda-feira (3). O piloto e a equipe representam a Fórmula 1 na premiação. Além deles, Marc Márquez, da Moto GP, também representa o esporte a motor.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Max Verstappen foi indicado à categoria de atleta do ano, já a equipe inglesa levou a indicação em equipe do ano. Em 2022, Max Verstappen venceu a categoria, além de ter sido indicado em 2024 e 2023. Além do holandês, Lewis Hamilton e Michael Schumacher já levaram o prêmio de atleta do ano. As equipes Brawn, Mercedes e Renault também já venceram a premiação.

O piloto da Red Bull tem como concorrentes o tenista Carlos Alcaraz, Mondo Duplantis, do atletismo, o nadador Léon Marchand e o ciclista Tadej Pogačar. Já a McLaren disputa com a equipe feminina de futebol do Barcelona, o Boston Celtics, o Real Madrid, a Seleção Masculina de Futebol da Espanha e a Seleção Masculina de Basquete dos EUA.

continua após a publicidade

Max Verstappen conquistou quatro títulos na F1 (Foto: Mark Thompson/AFP)

Marc Márquez, hexacampeão da MotoGP, foi indicado à categoria retorno do ano, que celebra atletas ou equipes que fizeram uma volta histórica ao esporte. A indicação é por conta da vitória do atleta no GP do Aragão de 2024, depois de ficar 1000 dias sem vencer uma corrida após uma lesão sofrida em 2020.

Márquez tem entre os concorrentes a ginasta brasileira Rebeca Andrade, que conquistou três medalhas individuais em Paris, incluindo um ouro olímpico, após passar por oito cirurgias e superar três lesões no Ligamento Cruzado Anterior (LCA).

continua após a publicidade

O Prêmio Laureus

Considerado o Oscar do esporte, o Prêmio Laureus do Esporte Mundial premia anualmente os melhores atletas do ano. O prêmio possui sete categorias: atleta masculino, atleta feminina, equipe do ano, atleta revelação, retorno do ano, atleta em esporte de ação e atleta com deficiência. Os vencedores são selecionados pelos 1.300 membros do Painel Global de Mídia Laureus.

Em 2025, a cerimônia de premiação será realizada em 21 de abril, em Madri, na Espanha.

➡️ Rebeca Andrade é indicada ao Laureus, o Oscar do esporte; veja lista completa

Indicados ao Prêmio Laureus 2025

Atleta masculino do ano

Carlos Alcaraz (tênis)

Mondo Duplantis (atletismo)

Léon Marchand (natação)

Tadej Pogačar (ciclismo)

Max Verstappen (automobilismo)

Atleta feminina do ano

Simone Biles (ginástica) Aitana Bonmatí (futebol) Sifan Hassan (atletismo) Faith Kipyegon (atletismo) Sydney McLaughlin-Levrone (atletismo) Aryna Sabalenka (tênis)

Equipe do ano

Equipe Feminina do FC Barcelona (futebol) Boston Celtics (basquete) Equipe McLaren de Fórmula 1 (automobilismo) Real Madrid (futebol) Seleção Masculina de Futebol da Espanha (futebol) Seleção Masculina de Basquete dos EUA (basquete)

Atleta revelação do ano

Julien Alfred (atletismo) Bayer Leverkusen (futebol) Summer McIntosh (natação) Letsile Tebogo (atletismo) Victor Wembanyama (basquete) Lamine Yamal (futebol)

Retorno do ano

Rebeca Andrade (ginástica)

Caeleb Dressel (natação)

Lara Gut-Behrami (esqui alpino)

Marc Márquez (motociclismo)

Rishabh Pant (críquete)

Ariarne Titmus (natação)

Atleta em esporte de ação do ano

Yuto Horigome (skateboarding) Chloe Kim (snowboarding) Caroline Marks (surfe) Aleksandra Miroslaw (escalada de velocidade) Tom Pidcock (ciclismo de montanha) Arisa Trew (skateboarding)

Atleta com deficiência do ano

Catherine Debrunner (atletismo paralímpico)

Teresa Perales (natação paralímpica)

Tokito Oda (tênis em cadeira de rodas)

Matt Stutzman (arco e flecha paralímpico)

Jiang Yuyan (natação paralímpica)

Qu Zimo (badminton em cadeira de rodas)

Prêmio esporte para o bem (programas indicados por um painel de seleção especializado)