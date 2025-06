Calderano e Takahashi disputam WTT Star Contender; veja o histórico da dupla

Hugo Calderano e Bruna Takahashi, melhores mesatenistas brasileiros da atualidade, seguem no torneio de duplas mistas do WTT Star Contender, evento de elite do circuito internacional da modalidade. A competição na Eslovênia é a quarta disputada pela parceria, retomada após os Jogos Olímpicos de Paris 2024, e o Lance! lista abaixo o retrospecto da dupla nos torneios internacionais.

continua após a publicidade

➡️Hugo Calderano e Bruna Takahashi vencem na estreia do WTT Star Contender

Pan-Americano de Tênis de Mesa

O primeiro compromisso pós-olímpico da dupla e casal, chamado carinhosamente de "Calderashi" pelos fãs do esporte, foi o Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa, que aconteceu em El Salvador, em outubro de 2024. Na ocasião, Calderano e Takahashi ficaram com a medalha de prata após perder a decisão para outra Giulia Takahashi, irmã de Bruna, em parceria com Guilherme Teodoro.

Smash de Singapura

Em 2025, a dupla iniciou a temporada com o Grand Smash de Singapura, um dos principais torneios do circuito internacional, de nível comparável aos Grand Slams do tênis. A competição aconteceu em fevereiro deste ano e a dupla brasileira caiu nas oitavas de final, quando foi superada pelos japoneses Miwa Harimoto e Sora Matsushima.

continua após a publicidade

Mundial de Tênis de Mesa

Hugo Calderano e Bruna Takahashi voltaram a atuar em dupla no Mundial de Tênis de Mesa de Doha, em maio deste ano. Os dois acabaram eliminados na segunda rodada da competição, após enfrentar a dupla chinesa campeã olímpica, formada por Wang Chuqin e Sun Yingsha.

Brasileiros são os principais atletas do tênis de mesa do país (Foto: Divulgação/ ITTF)

WTT Star Contender

Além do torneio de duplas mistas, Hugo Calderano e Bruna Takahashi também disputam a chave individual do WTT Star Contender. Terceiro colocado do ranking mundial, Calderano entra na disputa como cabeça de chave e estreia apenas na segunda rodada da competição, com adversário ainda a ser definido nas classificatórias. Bruna Takahashi, 17ª do mundo, também é uma das cabeças de chave do torneio e aguarda definição da adversária na disputa de simples feminino.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte