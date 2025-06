De volta à WSL, Tati Weston-Webb abre o jogo sobre competir em Saquarema

Tati Weston-Webb está de volta ao circuito mundial de surfe. Após anunciar a pausa na carreira em março, a surfista ficou fora das competições para cuidar de sua saúde mental. O retorno "precoce" da brasileira à Liga Mundial de Surfe (WSL) está diretamente relacionado aos torcedores e à oportunidade de competir em casa. Durante coletiva, ela destacou o valor de Saquarema em sua vida dentro e fora da água.

— O que me motivou é realmente a vontade de competir em casa. Para mim, não tem nada melhor do que competir aqui em frente dos fãs brasileiros. Este calor é inexplicável. Então, para mim, eu tenho vontade, muita vontade mesmo, de chegar aqui e competir em casa e sentir essa vitória — disse Tati.

Além da calorosa recepção dos fãs, a cidade de Saquarema foi palco de uma dos principais marcos de sua carreira, segundo Tati. Criada nos Estados Unidos, onde foi morar ainda jovem, Weston-Webb anunciou que representaria o Brasil em 2018. Esse momento, para a brasileira, aconteceu em Saquarema após a etapa da WSL no famoso "Maracanã do Surfe".

— Saquarema é um lugar muito especial, porque eu tenho muitas boas lembranças aqui. Obviamente, em 2018, eu decidi competir pelo Brasil, e eu fiz o meu anúncio oficial aqui no Saquarema. Então, para mim, este foi um dos melhores momentos da minha vida, da minha carreira — relembrou a surfista.

WSL em Saquarema

A Liga Mundial de Surfe (WSL) divulgou na terça-feira (17) as baterias do primeiro round de disputas em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Destaque para o confronto entre Filipe Toledo e João Chianca pela oitava bateria da batalha masculina. A disputa de Saquarema acontece entre 21 e 29 de junho.

Vice-líder do ranking, Yago Dora enfrenta Crosby Colapinto e o também brasileiro Peterson Crisanto. Italo Ferreira disputa com Connor O'Leary e Seth Moniz. Alejo Muniz está na bateria dois, com Kanoa Igarashi e Joel Vaughan. Na bateria quatro, Gabriel Klaussner disputa com Cole Houshmand e Jordy Smith. Miguel Pupo tem como oponentes Ethan Ewing e Marco Mignot.

Na disputa feminina, Tatiana Weston-Webb, de volta ao surfe após pausa, enfrenta Caitlin Simmers e Tyler Wright. Luana Silva disputa com Molly Picklum e Caroline Marks.

