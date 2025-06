Com emoção e muita velocidade, o longa "F1: o filme" estreia nos cinemas brasileiros na próxima quinta-feira (26). O filme estrelado por Brad Pitt e produção de Lewis Hamilton, foi gravado usando algumas sessões da Fórmula 1 e mistura automobilismo, drama e uma composição de imagens que levam o espectador para dentro de um Grande Prêmio. O Lance! assistiu ao filme em uma exibição para a imprensa no Rio de Janeiro.

Na trama, Brad Pitt dá vida a Sonny Haes, ex-piloto da Fórmula 1 que transita por categorias americanas. Ele é chamado por Ruben Cervantes (Javier Bardem), dono da equipe APX GP, para retornar à F1 e salvar a sua equipe — sem vitórias há duas temporadas — da falência. O piloto se junta a Joshua Pearce (Damson Idris), estrela novata da APX GP, sendo uma "pedra no sapato" de Sonny Haes.

Estrelas de "F1: o filme" (Foto: Divulgação / Apple Studios)

O piloto começa a lidar com problemas do passado, como a batida que o tirou da Fórmula 1 nos anos 90, seguindo uma jornada de redenção e superação no automobilismo. Sonny é visto como piloto decadente e precisa quebrar essa barreira.

O longa começa ambientado na tradicional prova das 24 horas de Daytona, da IMSA (Associação Internacional do Esporte a Motor). Da ensolarada Flórida, o filme vai para a cinza Silverstone, na Inglaterra. Os motorhomes desorganizados da categoria americana dão lugar aos luxuosos da Fórmula 1. A diferença de nível entre as categorias é um dos principais apelos do filme.

A dramatização tem todos os ingredientes que uma boa temporada da Fórmula 1 tem. São poucos os excessos que farão o fã do esporte "torcer o nariz". O principal é o uso de manobras que teriam punições severas na Fórmula 1 real. Se a batida proposital de Nelsinho Piquet no GP de Singapura, em 2008 — pensada por Flavio Briatore para beneficiar Fernando Alonso e a Renault — fosse no longa, passaria como uma manobra qualquer.

'F1: o filme' usa cenários reais da categoria

Para quem busca realismo, o longa pode atender as expectativas. Claro, é um filme de ficção, não documentário. Ele não segue o regulamento da Fórmula 1 à risca, mas também não exagera. A ambientação ajuda a trazer mais realismo para o longa: as pistas são as mesmas da realidade; pilotos, jornalistas e chefes de equipes já conhecidos também fazem parte do elenco. O Centro de Tecnologia McLaren, em Woking, dá lugar às instalações da APX GP.

cena de corrida em "F1: o filme" (Foto: Divulgação / Apple Studios)

Bem-humorado, "F1: o filme" sabe equilibrar muito bem o uso do esporte, que serve como um detalhe para o drama. Tirando o automobilismo, a trama é um tradicional clichê com brigas, relacionamentos, redenções, frustrações e um final nada surpreendente para os amantes de cinema. Mesmo assim, o encanto do filme continua.

As cenas de corrida transpassam emoção semelhante de quem assiste a uma boa corrida em um domingo qualquer. A sensação é impulsionada com a trilha sonora de Hans Zinmmer. Os gráficos da Fórmula 1 e alguns ângulos usados na transmissão são muito bem utilizados. A impressão é quase a mesma que assistir uma corrida na TV.

Vale o ingresso?

Vale a ida ao cinema tanto para os fãs mais assíduos da Fórmula 1, quanto para os que não entendem nada do esporte. A proposta deixa ambos os públicos satisfeitos. O fã do esporte vão conseguir perceber alguns detalhes a mais, como a participação de chefes de equipes, pilotos que já saíram da categoria e até Roscoe, pet de Lewis Hamilton. "F1: o filme" estreia no dia 26 de junho nos cinemas brasileiros.

Brad Pitt em "F1: o filme" (Foto: Divulgação / Apple Studios)

Sinopse

Apelidado de "o maior que nunca foi", Sonny Hayes (Brad Pitt) foi o maior prodígio da Fórmula 1 nos anos 1990, até que um acidente na pista quase encerrou sua carreira. Trinta anos depois, ele é um piloto nômade contratado para diferentes corridas, até ser abordado por seu ex-companheiro de equipe, Ruben Cervantes (Javier Bardem), agora dono de uma equipe de F1 à beira do colapso.

Ruben convence Sonny a retornar à Fórmula 1 para uma última chance de salvar a equipe e se tornar o melhor do mundo. Ele dividirá a pista com Joshua Pearce (Damson Idris), o novato talentoso da equipe, determinado a seguir seu próprio caminho.

Damson Idris interpreta novato em "F1: o filme" (Foto: Divulgação / Apple Studios)

Mas, à medida que os motores rugem, o passado de Sonny volta a assombrá-lo, e ele descobre que, na F1, seu companheiro de equipe pode ser seu maior rival – e que o caminho para a redenção não pode ser trilhado sozinho.

Direção: Joseph Kosinski

Roteiro: Ehren Kruger

Elenco: Brad Pitt, Damson Idris, Javier Bardem

Título original: F1 The Movie