O jogo entre San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder pela rodada de domingo da NBA (2) foi marcado por empurrões entre os times. A briga começou no terceiro quarto do jogo, após discussões entre Jeremy Sochan e Luguentz Dort. Atletas das duas equipes entraram na confusão enquanto árbitros tentavam separar.

Mesmo com a confusão, a partida seguiu normalmente e a vitória foi do Oklahoma City Thunder, fechando o placar com um 132 x 146 contra o time de San Antonio. O time de Oklahoma lidera a conferência Oeste da NBA, com 119.4 pontos, já o San Antonio Spurs ocupa a 13ª posição da conferência.

Briga no jogo entre San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder (Foto: Ronald Cortes/Getty Images/AFP)

Jogadores destaque do Thunder

Jalen Williams, com 41 pontos, 6 rebotes e 7 assistências (cestinha da partida)

Shai Gilgeous-Alexander, com 31 pontos, 4 rebotes e 8 assistências

Cason Wallace, com 19 pontos, 3 rebotes e 4 assistências

Jogadores destaque do Spurs

Stephon Castle, com 32 pontos, 8 rebotes e 3 assistências

De'Aaron Fox, com 20 pontos, 4 rebotes e 4 assistências

Jeremy Sochan, com 17 pontos, 4 rebotes e 4 assistências

Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers

Na Crypto Arena, em Los Angeles, os Lakers venceram os Clippers com placar de 108 x 102. As estrelas da noite foram Luka Doncic, que marcou 29 pontos e nove assistências, e LeBron James, que chega a 1000 vitórias na NBA. Apenas três jogadores da liga já passaram das 1000 vitórias na temporada regular, são eles: Tim Duncan (1001), Robert Parish (1014) e Kareem Abdul-Jabbar (1074).

LeBron James em jogo contra o Los Angeles Clippers (Foto: Adam Pantozzi/NBAE/Getty Images/AFP)

Nesta temporada da NBA, o Los Angeles Lakers ainda terá 23 partidas pela frente. Com isso, o astro pode superar Robert Parish e alcançar a segunda posição da lista. Na noite de domingo, LeBron James chegou a marca de 49.999 pontos somados na NBA.