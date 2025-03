Astro da NBA é processado por dever aluguel em Miami

Jimmy Butler, recém-chegado no Golden State Warriors, está sendo processado por não pagar US$ 260 mil (R$ 1,5 milhão) em aluguéis atrasados de sua mansão em Miami. O jogador não teria quitado os dois últimos meses de aluguel previstos pelo contrato referente à mansão de luxo que o jogador morava em na Flórida.

Jimmy Butler, ala do Golden State Warriors, está sendo processado por supostamente dever US$ 260 mil (cerca de R$ 1,5 milhão) em aluguéis atrasados e causar mais de US$ 127 mil (aproximadamente R$ 747 mil) em danos a uma mansão de luxo em Miami Beach.

A ação judicial, movida pela Five Star Marketing and Promotions, Inc., foi registrada no 11º Tribunal de Circuito da Flórida. A empresa alega que Butler não pagou dois meses de aluguel, cada um no valor de US$ 130 mil, e deixou a propriedade com danos significativos, incluindo mofo extenso devido à negligência na manutenção do ar-condicionado e da piscina.

Além disso, Butler é acusado de trocar as fechaduras sem fornecer uma chave ao proprietário, impedindo o acesso para manutenção. A mansão, construída em 2016, possui cinco quartos, seis banheiros e uma piscina, sendo avaliada em cerca de US$ 10 milhões (R$ 58 milhões).

O jogador, que recentemente se transferiu do Miami Heat para os Warriors, não comentou o processo até o momento.

Jimmy Butler tem salário maior que Curry nos Warriors

Butler assinou uma extensão contratual de dois anos no valor de US$ 121 milhões (aproximadamente R$ 671 milhões). Com isso, ele receberá US$ 54,1 milhões (cerca de R$ 302 milhões) na próxima temporada e US$ 56,8 milhões (cerca de R$ 319 milhões) em 2026/27, ultrapassando Stephen Curry na lista de maiores salários da NBA. No entanto, Curry continua com o maior salário individual da liga, segundo o "Basketball Reference".