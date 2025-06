UFC realiza primeiro evento no Azerbaijão e chega ao 30º país

O UFC desembarca no Azerbaijão neste sábado (21), quando a capital Baku receberá pela primeira vez um evento da maior organização de artes marciais mistas do mundo. Com esta estreia, o país localizado na região do Cáucaso, na fronteira entre Europa e Ásia, se tornará o 30º a sediar um card do Ultimate desde sua fundação.

A chegada do UFC ao Azerbaijão marca mais um passo na expansão global da organização. A última vez que o Ultimate havia inaugurado um novo território foi em fevereiro deste ano, com sua primeira edição na Arábia Saudita, quatro meses antes desta nova estreia internacional.

O card principal do UFC Baku terá como luta principal o confronto entre o ex-campeão dos meio-pesados Jamahal Hill e o ex-desafiante ao título da categoria Khalil Rountree Jr. O Brasil contará com apenas um representante no evento, o mineiro Nikolas Motta.

Rafael Fiziev, atual 11º colocado no ranking dos leves, é o atleta azerbaijano mais proeminente no UFC. Ele estará em ação no evento deste sábado, enfrentando Ignacio Bahamondes na luta co-principal do card.

Os Estados Unidos dominam amplamente as estatísticas de eventos do UFC, tendo sediado 520 dos 736 cards organizados pela companhia desde 1993. O Brasil ocupa a segunda posição com 40 eventos, seguido pelo Canadá com 35 e pela Inglaterra com 26.

Confira o card do UFC Azerbaijão

Card Principal

Jamahal Hill (EUA) x Khalil Rountree Jr. (EUA) - peso meio-pesado

Rafael Fiziev (AZE) x Ignacio Bahamondes (CHI) - peso leve

Curtis Blaydes (EUA) x Rizvan Kuniev (RUS) - peso pesado

Tofiq Musayev (AZE) x Myktybek Orolbai (QUI) - peso leve

Nazim Sadykhov (AZE) x Nikolas Motta (BRA) - peso leve

Muhammad Naimov (TAD) x Bogdan Grad (AUT) - peso pena

Card Preliminar

Seokhyeon Ko (COR) x Oban Elliott (GAL) - peso meio-médio

Ismail Naurdiev (MAR) x Ju Yong Park (COR) - peso médio

Daria Zhelezniakova (RUS) x Melissa Mullins (ING) - peso galo feminino

Irina Alekseeva (RUS) x Klaudia Sygula (POL) - peso galo feminino

Tagir Ulanbekov (RUS) x Azat Maksum (CAZ) - peso mosca

Hamdy Abdelwahab (EGI) x Mohammed Usman (NIG) - peso pesado