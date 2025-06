Surfe: Saquarema renova e tem WSL garantida até 2028

Durante a coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (17) no Rio de Janeiro, a prefeita de Saquarema Lucimar Vidal (PL) anunciou a renovação com a WSL para mais três anos, até 2028. A cidade é a única do mundo a sediar as três etapas do circuito mundial da WSL: o Qualifying Series (QS), o Championship Tour (CT) e o Challenger Series (CS), em outubro.

continua após a publicidade

➡️ De volta à WSL, Tati Weston-Webb abre o jogo sobre competir em Saquarema

— Saquarema vai além das ondas. Receber essa grande etapa do Mundial de Surfe será uma grande honra, sabendo também que vamos realizar o evento por mais três anos. É muito importante para o nosso município saber que tudo isso impulsiona e vem impulsionando o progresso da nossa cidade, fomentando turismo, economia e hotelaria local — afirmou Lucimar.

Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina, também celebrou a continuidade de Saquarema:

— Desde 2017 a cidade se consolidou como sede do evento, que vem passando por um processo contínuo de evolução. O Vivo Rio Pro deixou de ser apenas uma competição de surfe para se posicionar como uma plataforma robusta de esporte, cultura, entretenimento, moda e lifestyle.

continua após a publicidade

Gabriel Medina na etapa de Saquarema da WSL (Foto: Thiago Diz/World Surf League)

Ao todo, cerca de 350 mil turistas estiveram na cidade durante o evento de 2024, com um gasto médio de R$ 607,00 por pessoa. A ocupação hoteleira chegou a 100% em Saquarema, gerando impacto também nas cidades vizinhas, como Rio Bonito, Araruama e Arraial do Cabo. Além disso, foram criadas mais de 1.800 vagas de empregos diretos e indiretos no período do campeonato.

— Saquarema está na expectativa para receber mais uma etapa desse evento que é aguardado o ano inteiro e o maior do estado do Rio de Janeiro fora da capital. Vamos oferecer a melhor infraestrutura e mostrar o melhor da nossa cidade para o Brasil e para o mundo com o nosso stand da prefeitura e da Secretaria — destacou o secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael Castro

continua após a publicidade

WSL em Saquarema: confira as baterias divulgadas

DISPUTA MASCULINA - ROUND 1

Bateria 1: Italo Ferreira, Connor O'Leary, Seth Moniz Bateria 2: Kanoa Igarashi, Joel Vaughan, Alejo Muniz Bateria 3: Yago Dora, Crosby Colapinto, Peterson Crisanto Bateria 4: Jordy Smith, Cole Houshmand, Gabriel Klaussner Bateria 5: Barron Mamiya, Jake Marshall, Alan Cleland Bateria 6: Ethan Ewing, Miguel Pupo, Marco Mignot Bateria 7: Jack Robinson, Leonardo Fioravanti, Rio Waida Bateria 8: Filipe Toledo, Griffin Colapinto, João Chianca

DISPUTA FEMININA - ROUND 2

Bateria 1: Bettylou Sakura Johnson, Isabella Nichols, Erin Brooks Bateria 2: Gabriela Bryan, Lakey Peterson, Arena Rodriguez Bateria 3: Caitlin Simmers, Tyler Wright, Tatiana Weston-Webb Bateria 4: Molly Picklum, Caroline Marks, Luana Silva

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte