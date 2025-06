Pedro Scooby elege os cinco grandes atletas do Brasil na atualidade

Pedro Scooby, um dos maiores surfistas da atualidade, fez questão de ressaltar a importância e o alto nível de desempenho de outros atletas brasileiros nas Olimpíadas de Paris. O carioca elegeu seu Top 5 de atletas favoritos do Brasil durante uma entrevista exclusiva ao Lance! e, por incrível que pareça, a lista incluiu apenas dois nomes do surfe.

— Gabriel Medina, Rebeca Andrade, Rayssa Leal, Filipe Toledo e Bia Souza, do judô. Tem vários surfistas, mas eu curto muito outros esportes e não tem como não reconhecer o feito das meninas nas Olimpíadas de Paris. O Brasil é um país rico em atletas e "vamo pra cima"! — disse Pedro Scooby.

Entre os atletas mencionados na lista do surfista, Bia Souza e Rebeca Andrade conquistaram o ouro em Paris, superando as potências de suas respectivas modalidades e ocupando o lugar mais alto do pódio. Já Rayssa Leal e Gabriel Medina levaram o bronze para casa.

WSL: etapa em Saquarema acontece em junho

A etapa em Saquarema da WSL começa neste sábado (21) na Praia de Itaúna, no Rio de Janeiro. Essa será a oitava etapa do Championship Tour (CT) e promete ser decisiva na corrida pelo título mundial.

O brasileiro Yago Dora superou o japonês Kanoa Igarashi, número 3 do mundo, e se sagrou campeão da etapa de Trestles no último sábado (14). O surfista se estabilizou na vice-liderança do ranking mundial, ficando atrás apenas do sul-africano Jordy Smith.

Ítalo Ferreira caiu para a 5ª posição do ranking após surpreendentemente perder nas oitavas de final para o australiano Joel Vaughan. Outro brasileiro que caiu nas oitavas foi Filipe Toledo. O paulista foi eliminado, em decisão polêmica, para o número 10, Griffin Colapinto.