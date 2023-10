O histórico técnico do Cruzeiro SADA deixou o Cruzeiro em 2020/21, após 12 anos, e atualmente treina a seleção argentina, ganhando inclusive do Brasil na final do Sul-Americano em 2023. Apesar de estar empregado, o treinador é muito querido no país e pela sua identificação com o povo brasileiro, não seria absurdo imaginar ele vestindo a Amarelinha.