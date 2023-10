A Seleção Brasileira venceu a Itália, a atual campeã mundial, por 3 a 2 (25/23, 23/25, 15/25, 25/17 e 15/11), no pré-olímpico de vôlei. O Brasil enfrentou dificuldades no segundo e terceiro set, mas conseguiu superar com o apoio da torcida, que lotou o Maracanãzinho neste domingo (8). Com essa vitória, a seleção conseguiu a classificação para as Olimpíadas de Paris em 2024.