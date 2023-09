Bernardinho vai voltar à seleção brasileira masculina de vôlei no cargo de coordenador de seleções. Em novo cargo, o bicampeão olímpico trabalhará em parceria com Renan Dal Zotto, técnico da seleção masculina, que permanece no posto e comandará a equipe no torneio pré-olímpico que acontece de 30 de setembro a 8 de outubro no Maracanãzinho (Rio de Janeiro). A informação foi divulgada inicialmente pelo 'O Globo'.