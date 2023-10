Técnico da Seleção Brasileira de vôlei, Renan Dal Zotto surpreendeu ao anunciar a saída do cargo após a vitória sobre a Itália no Pré-Olímpico, neste domingo (8). Levantador da equipe, Bruninho se mostrou surpreso com a decisão do treinador e elogiou o agora ex-comandante do time.