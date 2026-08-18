AO VIVO: Sorriso x São José, pelo Brasileirão de Futsal, no Lance!TV Equipes se enfrentam pela quinta rodada da competição

Sorriso e São José se enfrentam nesta terça-feira (18), às 20h (de Brasília; 19h locais), na Arena Sorriso, no Mato Grosso, pela quinta rodada do Brasileirão de Futsal. E a partida terá transmissão ao vivo e com imagens do Lance!TV. Clique aqui para assistir.

⚽ Sorriso x São José: como chegam as equipes?

A equipe do Sorriso vem de uma sequência negativa no campeonato. Depois de vencer o Magé na estreia por 2 a 0, com gols de Flavinho e Juninho, os mato-grossenses engataram três partidas sem encontrar o caminho das vitórias. Após empatar com o América-MG, foram duas goleadas sofridas diante de Atlético Piauiense e Chapecoense, ocupando apenas a sétima colocação da classificação geral.

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Mas se os donos da casa estão mal, os visitantes chegam ainda pior. O São José, time do Amapá, é um dos estreantes na história do torneio, mas ainda não pontuou. São quatro derrotas em quatro jogos, ocupando a lanterna da tabela como o único time que nem sequer empatou na competição.

📺 Brasileirão de Futsal volta ao Lance!TV

A competição mais emocionante do futebol de salão está de volta à tela do Lance!TV. No ano passado, o canal mais tradicional do esporte transmitiu a segunda edição do Brasileiro, que terminou com título do Atlético Piauiense. Na ocasião, o elenco formado por nomes como Jé, Nardinho, Fernandinho e Lambão superou o Traipu na decisão.

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Esse é o terceiro ano da competição, organizada pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS). Na primeira edição, o campeão também foi um nordestino: o Fortaleza, que não está mais na disputa do torneio.

Troféu do Brasileirão de Futsal (Foto: Reprodução/CBFS)

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