Ao som de Lady Gaga, Brasil conquista prata na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica
Conjunto brasileiro cravou final da série mista; Geovanna Santos, a 'Jojô', levou o bronze na fita
A seleção brasileira de ginástica rítmica conquistou, neste domingo (12), duas medalhas na etapa de Tashkent da Copa do Mundo. O grupo vice-campeão mundial cravou a final da série mista (três arcos e dois pares de maças) e levou a medalha de prata. A performance de Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Julia Kurunczi ao som de 'Abracadabra', hit pop da cantora Lady Gaga, ficou atrás apenas da China, atual campeã olímpica da modalidade.
Pelas disputas individuais, Geovanna Santos, a 'Jojô', ficou com o bronze na fita, seu primeiro pódio em etapas da competição. Já a finalista olímpica Bárbara Domingos participou de duas finais: ficou em oitavo lugar na bola, com 23.150 pontos, e repetiu a posição nas maças, com 25.650.
Brasil crava série mista, mas peca nas outras provas
As fases classificatórias da Copa do Mundo, torneio que abre a temporada para o Brasil, foram marcadas por erros. Apesar de garantirem vagas nas finais por aparelhos, as ginastas ficaram fora do pódio na prova geral, que soma as duas séries e integra o programa do Comitê Olímpico Internacional.
No último dia, o conjunto brasileiro voltou a apresentar falhas na decisão da série de cinco bolas. Ao som de 'Feeling Good', do cantor Michael Bublé, a equipe ficou em oitavo lugar com 21.400 pontos - mais de 4 mil atrás do pódio, composto por China (1º), Rússia (2º) e Belarus (3º).
Na série mista, o Brasil abriu e cravou a disputa por medalhas, com a nota de 28.100 pontos - 4.400 a mais que a pontuação obtida na fase classificatória. A China dominou a etapa de Tashkent e superou a equipe brasileira, com 28.950. As atletas neutras da Rússia completaram o pódio, com 27.400.
Na fita, Jojô ganha sua primeira medalha na Copa do Mundo
Décima colocada no individual geral da etapa uzbeque, Geovanna Santos se classificou para a final da fita na sétima colocação, com 26.550 pontos. A ginasta de 24 anos cravou a série na decisão e recebeu a nota de 27.600 pontos, subindo para a terceira posição e garantindo o bronze, sua primeira medalha na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica. A alemã Darja Varfolomeev, campeã olímpica e mundial, venceu a prova com 29.650 pontos, seguida pela americana Rin Keys com 27.800.
- Matéria
- Mais Notícias