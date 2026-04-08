Velódromo do Parque Olímpico foi palco de quebra de recorde e despedida de lenda

O Velódromo do Parque Olímpico, atingido por um incêndio na madrugada desta quarta-feira (8), recebeu momentos marcantes nos Jogos do Rio 2016. A arena brasileira, sede do ciclismo de pista, foi palco de quebra de recordes, vitórias emocionantes e da despedida da lenda britânica Bradley Wiggins.

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A Grã-Bretanha dominou o ciclismo de pista durante as Olimpíadas do Rio. Ao todo, a delegação levou seis dos dez ouros em disputa. O casal Jason Kenny e Laura Trott, que se casou meses após os Jogos, foi responsável por cinco dessas medalhas: enquanto ele faturou os títulos na velocidade individual, keirin e velocidade por equipes, ela foi campeã do omnium e perseguição por equipes.

A maior emoção, porém, ficou por conta de Bradley Wiggins, que liderou o time da perseguição por equipes até o ouro, em competição que marcou sua despedida olímpica, com direito a quebra de recorde mundial na decisão contra a Austrália.

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Com a conquista no Rio, Bradley se tornou o atleta britânico mais condecorado em Olimpíadas, com oito medalhas, elevando ainda mais seu status de lenda do esporte. Três anos antes, ele recebeu o título de "Sir" pela Rainha Elizabeth II, no Palácio de Buckingham.

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O britânico Bradley Wiggins se despediu nos Jogos do Rio 2016 (Foto:JEFF PACHOUD/AFP)

Vitórias emocionantes

Apesar do domínio britânico, houve espaço para atletas de outras nacionalidades brilharem no Velódromo do Rio. Foi o caso da alemã Kristina Vogel, que conquistou o bicampeonato da velocidade individual mesmo com um contratempo no equipamento. Ela liderava a prova quando, nos últimos metros, o selim de sua bicicleta se soltou. Apesar disso, ela se manteve firme na disputa e venceu sua bateria, confirmando a medalha de ouro.

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Quem também subiu ao pódio com fortes emoções foi o italiano Elia Viviani. Na última etapa da disputa do omnium, modalidade que combina quatro provas e é considerada o "decatlo" do ciclismo, ele sofreu uma queda após choque com outro ciclista, mas se levantou, voltou para a corrida e garantiu a medalha de ouro, sua primeira em Olimpíadas.

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