A Seleção Brasileira feminina venceu a Alemanha de virada, durante o tie-break, na partida da Liga das Nações de Vôlei (VNL) neste sábado (7), no Maracanãzinho. Mesmo pressionadas e com um jogo difícil, as brasileiras conseguiram manter um bom nível de jogo, sem deixar as alemãs nadarem com braçadas longas. O placar foi encerrado em 3 a 2 para as brasileiras e parciais de 25/23, 21/25, 23/25, 25/20 e 15/8. Até então, a Seleção está invicta na competição.

O que mais chamou atenção no jogo deste sábado foi a mentalidade do time, que soube controlar os erros nos momentos mais difíceis da partida. Para a capitã Macris, foi um jogo que, de fato, exigiu muita estabilidade física e mental.

— Sim, foi uma exigência mental muito grande, além da física também. É o terceiro jogo do Brasil nesta semana. Por ser um jogo de velocidade, ele requer uma atenção o tempo inteiro. Às vezes a bola vinha pelo corredor, outra pela diagonal — afirmou a capitã, que completou:

— A gente sabe que tudo isso só faz a gente crescer. Num contexto de exigência física e mental, todo mundo que pode entrar pode fazer um papel super importante.

Brasileiras comemoram ponto do Brasil na VNL (Foto: CBV)

Para o técnico Zé Roberto Guimarães, os momentos mais críticos foram o segundo e o terceiro set do jogo. Nesses momentos, a Seleção perdeu muito ritmo. Os bloqueios, por exemplo, que estavam funcionando na primeira parte do jogo, começaram a falhar sucessivamente:

— O importante foi a gente conseguir recuperar e ganhar essa partida e entender o quanto a gente ainda precisa evoluir. A gente passou por perrengues e dificuldades, principalmente no segundo e terceiro set do jogo.

O treinador acredita que a seleção pecou em demorar a entender a equipe alemã. As jogadoras conseguiram se aproveitar muito bem dos erros da Seleção na partida:

— Demoramos a entender e, principalmente, a melhorar o nosso todo. Seja no ataque, no passe, defesa ou no contra ataque. A Alemanha se aproveitou dos nossos erros, ela abria dois ou três pontos e a gente um. Eles continuavam mantendo. O importante foi a gente conseguir recuperar e ganhar essa partida.

Seleção esperava jogo difícil na VNL

Prestes a enfrentar a Itália no domingo, a Seleção já esperava um jogo complicado com a Alemanha. Macris explica que a consistência da oponente era um fator de preocupação, e a Seleção sabia que lidaria com uma partida mais pressionada.

— A gente estava estudando a Alemanha pelos vídeos e vendo essa consistência delas. Elas estavam jogando com muita velocidade, muitas variações de golpes e um saque muito pressionado. Essa pressão no saque colocaria a gente em situações difíceis, mas nós soubemos lidar com as adversidades de maneira muito positiva.

Brasil x Alemanha na VNL feminina (Foto: Divulgação / CBV)

O próximo jogo da Seleção feminina na VNL será neste domingo (8). Elas enfrentam a Itália, atual campeã olímpica e da Liga das Nações.