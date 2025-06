VNL: Seleção feminina de vôlei enfrenta a Alemanha; siga ao vivo

A Seleção feminina enfrenta a Alemanha em jogo válido pela primeira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL). A partida acontece no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, com ingressos esgotados. As 14 jogadoras do Brasil entraram em quadra às 13h30 (de Brasília). O jogo tem transmissão do SporTV (TV fechada e VBTV (streaming pago). ➡️ Clique para assistir no Sportv. ATUALIZAÇÃO: ALEMANHA EMPATA O JOGO NO 2º SET - BRA 1 x 1 ALE

3º SET

🟢 SET INICIADO!

2º SET

🟢 Alemanha fecha o set! Placar: 25 a 21

🟢 BRASIL NOS 20 PONTOS! Placar BRA 20 x 21 ALE

🟢 Alemanha passa dos 20 pontos. Placar BRA 17 x 21 ALE

🟢 BRA 16 x 19 ALE

🟢 Placar BRA 13 x 15 ALE

🟢 Brasil se aproxima da alemanha. Placar ALE 12 x 7 BRA

🟢 Alemanha chega aos 10 pontos, o Brasil ainda tem quatro

🟢 Alemanha abre três pontos. Placar: BRA 2 x 5 ALE

🟢 Set iniciado com ponto alemão

🟢 Aguardando o início da partida

1º SET - BRA 25 x 23 ALE

🟢 BRASIL FECHA O SET!

🟢 Brasil assume a frente do placar. BRA 24 x 23 ALE

🟢 Brasil empata e leva o placar a 20 x 20

🟢 Alemanha abre três pontos. Placar: BRA 16 x 19 ALE

🟢 TUDO IGUAL! Brasil empata em 16 x 16

🟢 Tempo técnico! BRA 14 x 15 ALE

🟢 Brasil disputa ponto a ponto com as alemãs. Placar: BRA 12 x ALE 15

🟢 Alemanha na frente. Placar: BRA 6 x 8 ALE

🟢 O Brasil faz uma chuva de bloqueios no Maracanãzinho. Placar: BRA 6 x 4 ALE

🟢 A alemanha abriu o placar com um bloqueio, mas o Brasil já abriu três seguidos

🟢 SET INICIADO!

Veja a lista de convocadas da Seleção Brasileira contra a Alemanha pela VNL

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Jheonava e Tainara

Ponteiras: Aline Segato, Ana Cristina, Julia Bergmann e Helena

Centrais: Julia Kudiess, Lanna, Lorena e Luzia

Líberos: Laís e Kika

📅 Dia: sábado, 7 de junho de 2025;

⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)

🗺️ Local: Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: SporTV2 (canal fechado) e VBTV (streaming de vôlei).