Tyrann Mathieu, um dos nomes mais icônicos do futebol americano em Louisiana, anunciou oficialmente sua aposentadoria da NFL nesta terça-feira (22), encerrando uma carreira marcante de 12 temporadas.

Nascido e criado em Nova Orleans, Tyrann Mathieu conquistou admiração em cada etapa de sua trajetória. Ainda, chegou a cursar universidade na LSU, a maior da Louisiana. Com isso, virou um fenômeno nacional, sendo finalista do Troféu Heisman. Naquela época, ganhou o apelido que o acompanharia por toda a carreira: "Honey Badger", o "Texugo do Mel", pela agressividade e inteligência em campo, apesar dos 1,75m de altura.

Sua história ganhou novo fôlego no draft de 2013, quando foi selecionado na terceira rodada pelo Arizona Cardinals. A partir daí, construiu uma carreira sólida e respeitada, com passagens também por Houston Texans, Kansas City Chiefs e, nos últimos três anos, o time da sua cidade natal, o New Orleans Saints.

Ao longo de 180 jogos de temporada regular sendo titular em 171, Tyrann Mathieu somou números expressivos: 36 interceptações (quatro retornadas para touchdown), 106 passes desviados, sete fumbles forçados, quatro recuperados, 11 sacks e 834 tackles.

Entre os reconhecimentos individuais, foi eleito quatro vezes All-Pro e três vezes Pro Bowler. Em 2020, conquistou o título do Super Bowl LIV com os Chiefs. Fora de campo, teve duas indicações ao prêmio Walter Payton Man of the Year (Chiefs em 2021 e Saints em 2023), por sua atuação em causas sociais e filantrópicas, especialmente por meio da Tyrann Mathieu Foundation, que oferece suporte a jovens e famílias carentes.

A decisão de se aposentar veio um dia antes do início do training camp dos Saints, agora comandados pelo técnico estreante Kellen Moore. Segundo o general manager Mickey Loomis, a escolha foi recente, mas compreendida com respeito.

- Foi algo que surgiu nos últimos dias. A gente só tem a agradecer por tudo que ele fez por aqui. Ele foi fantástico. Inteligente, comprometido, com uma carreira incrível. Um exemplo dentro e fora de campo. - afirmou Loomis sobre Tyrann Mathieu

Com a saída de Tyrann Mathieu, os Saints perdem não só um jogador de elite, mas também um líder silencioso, admirado por suas ações, valores e história de superação. Um verdadeiro símbolo da cidade que o viu nascer e trilhar uma ótima carreira na NFL.