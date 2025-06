Campeã olímpica de atletismo inspirou título de Gauff; entenda

A resiliência é um dos pontos fortes de Coco Gauff, a nova campeã de Roland Garros. Neste sábado, logo depois de derrotar a número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, de virada, a americana compartilhou uma mensagem com a qual se motivou para conquistar esse inédito troféu. E uma medalhista de ouro olímpica do atletismo serviu de inspiração para o segundo Grand Slam da tenista, de apenas 21 anos.



- Ignore minha caligrafia, mas eu vi Gabby Thomas fazer isso. Tive que fazer o mesmo - escreveu na postagem a vice-líder do ranking, referindo-se à compatriota campeã dos 200m femininos na Olimpíada de 2024, também em Paris



Na mensagem, Gauff, que fora eliminada nos últimos três anos pela tetracampeã Iga Swiatek, escreveu algumas vezes a frase: 'Vou vencer Roland Garros 2025'.

Mensagem motivacional que Coco Gauff compartilhou após o título em Roland Garros (Reprodução)

A estrela do atletismo americano e mundial compartihou a mensagem.



Logo após a premiação, a vice-líder do ranking fez a alegria dos boleiros do Grand Slam francês, cumprimentando um a um e posando para foto. Veja o vídeo abaixo:

O troféu deste sábado foi décimo de Coco na carreira, o primeiro em 2025, e seu segundo de Grand Slam como profissional. Na final do US Open de 2023, em outra virada contra Sabalenka, a americana saboreou a primeira conquista desse nível.





A americana Coco Gauff beija o troféu de Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

As últimas campeães de Roland Garros, agora com Gauff

1987 ALE Steffi Graf

1988 FRG Steffi Graf (2)

1989 ESP Arantxa Sánchez Vicario

1990 YUG Monica Seles

1991 YUG Monica Seles (2)

1992 YUG Monica Seles (3)

1993 ALESteffi Graf (3)

1994 ESP Arantxa Sánchez Vicario (2)

1995 ALE Steffi Graf (4)

1996 ALE Steffi Graf (5)

1997 CRO Iva Majoli

1998 ESP Arantxa Sánchez Vicario (3)

1999 ALE Steffi Graf (6)

2000 FRA Mary Pierce

2001 USA Jennifer Capriati

2002 USA Serena Williams

2003 BEL Justine Henin

2004 RUS Anastasia Myskina

2005 BEL Justine Henin (2)

2006 BEL Justine Henin (3)

2007 BEL Justine Henin (4)

2008 SRB Ana Ivanovic

2009 RUS Svetlana Kuznetsova

2010 ITA Francesca Schiavone

2011 CHN Na Li

2012 RUS Maria Sharapova

2013 USA Serena Williams (2)

2014 RUS Maria Sharapova (2)

2015 USA Serena Williams (3)

2016 ESP Garbiñe Muguruza

2017 LAT Jeļena Ostapenko

2018 ROU Simona Halep

2019 AUS Ashleigh Barty

2020 POL Iga Świątek

2021 CZE Barbora Krejčíková

2022 POL Iga Świątek (2)

2023 POL Iga Świątek (3)

2024 POL Iga Świątek (4)

2025 USA Coco Gauff (2)