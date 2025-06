Brasil vence na VNL, mas desempenho de Macris e Roberta gera polêmica

O Brasil derrotou a Alemanha na terceira partida da Liga das Nações de Vôlei (VNL), neste sábado (7), no Maracanãzinho. A seleção da casa venceu por 3 a 2, com as parciais de 25/23, 21/25, 23/25, 25/20 e 15/8. Mesmo com a vitória, o desempenho das jogadoras Macris e Roberta gerou polêmica na rede social X, antigo twitter.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na web, internautas criticaram a partida das levantadoras brasileiras. Macris e Roberta foram acusadas de levantar "jacas", que seriam bolas praticamente impossíveis de serem atacadas no dicionário do vôlei.

Veja repercussão do desempenho de Macris e Roberta

➡️Com vaias e tie break, Tchéquia garante virada sobre os Estados Unidos na VNL

Como foi a partida de Brasil e Alemanha na VNL?

A partida no Maracanãzinho começou com um super bloqueio alemão. Mas o brasil retribuiu emplacando três pontos em seguida. No início do jogo, foi chuva de bloqueios da Seleção Brasileira vindos de Tainara e Julia. As alemães não ficaram muito atrás do placar e chegaram a abrir dois pontos sobre o Brasil.

continua após a publicidade

A Alemanha ficou à frente do placar na maior parte do set, mas as brasileiras conseguiram ficar próximas. Ao final, a Seleção emplacou os 25 a 23, ganhando o primeiro set com pancada de Bergmann.

No segundo set, o Brasil começou sofrendo e as alemães chegaram a abrir seis pontos de vantagem logo no início. Por mais que a Alemanha tenha começado na frente, a Seleção foi recuperando a desvantagem no jogo, chegando a diminuir ela para um ponto. Ainda assim, a Alemanha se mostrava superior e fechou o placar em 25 a 21, empatando o jogo.

continua após a publicidade

O início do terceiro set foi mais equilibrado entre as equipes, o Brasil ficou mais à frente, diferentemente da segunda parte da partida. Porém, a seleção alemã logo retomou à vantagem do set, aplicando uma boa recepção de bola e expandindo o placar. O Brasil veio cometendo alguns erros de bloqueio, com eles indo para fora da quadra. O set foi vencido pelas alemães em 25 a 23.

No quarto set, o Brasil mais uma vez fez um início equilibrado com a Alemanha. No meio do set, a Alemanha já não estava tanto na frente como antes e o jogo ficava empatando, sem nenhuma seleção tomar por muito tempo a frente do placar.

O bloqueio do Brasil voltou a encaixar no jogo. Ao final do set, foram três seguidos de Bergmann, Luzia e Jheovana. O set foi um dos mais equilibrados e, ao final, o Brasil abriu 25 a 20, levando a partida ao tie-break.

O tie-break foi aberto pelas alemães, mas o Brasil ficou na cola delas. Ainda no início, a Seleção abriu vantagem de seis pontos sobre a Alemanha. A decisão foi encerrada em 15 a 8 e vitória do Brasil.

O Brasil volta às quadras no próximo domingo (8), às 10h (de Brasília), para enfrentar a Itália.