Pupilo de LeBron James no Lakers se vê desvalorizado após Summer League

Após início promissor na NBA, o jovem armador do Los Angeles Lakers de LeBron James, Dalton Knecht viu seu valor de mercado tendo uma forte queda após uma péssima Summer League.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Dalton Knecht e LeBron James em partida contra o Los Angeles Clippers (Foto: Reprodução / Instagram)

Knecht chegou a Las Vegas com status de estrela. Selecionado na 17ª escolha geral do draft sendo um dos melhores arremessadores da classe, ele rapidamente caiu nas graças do "Rei". A expectativa era clara: ver o "pupilo" de Lebron James dominar a competição de verão e mostrar que estava pronto para espaçar a quadra para LeBron e Luka Doncic.

Dalton Knecht decepcionou na Summer League

A participação de Dalton Knecht na Summer League de Las Vegas foi preocupante. Em suas três atuações, o armador registrou números discretos de 10.3 pontos, 4.7 rebotes e 1.3 assistências, mas o que realmente acendeu o alerta foi sua eficiência: um aproveitamento de quadra de apenas 27,9%, que despencou para gélidos 23,8% nos arremessos de três. Embora o torneio de verão seja apenas um aperitivo da temporada, o desempenho ficou muito aquém do esperado para um especialista em arremessos como ele.

continua após a publicidade

➡️ Quem é Kon Knueppel? MVP da Summer League e amigo de Cooper Flagg

Essa performance já trouxe consequências diretas nos bastidores. Conforme revelado por Jovan Buha, jornalista que cobre o Lakers, em seu podcast recente, o valor de mercado de Knecht sofreu um baque imediato.

— A Summer League não ajudou as ações do Knecht, e não acho que, neste momento, ele seja considerado uma escolha de primeira rodada, em termos de avaliação de ativos. Foi o que ouvi em Las Vegas, conversando com várias pessoas, pessoas de fora do Lakers, apenas avaliando o que você daria por Dalton Knecht. Ou, se o Lakers estivesse colocando Dalton Knecht em uma troca, quanto ele valeria? E o feedback que recebi foi: não vale mais uma avaliação de primeira rodada — afirmou o jornalista.

continua após a publicidade

Knecht já foi elogiado por LeBron James

Após uma ótima atuação em partida contra o Utah Jazz em novembro de 2024, Dalton Knecht justificou toda a aposta que o Los Angeles Lakers fez nele. O novato simplesmente incendiou a partida contra o Utah Jazz, comandando a vitória por 124 a 118 com um feito histórico: foram nove arremessos de três convertidos, empatando o recorde da NBA para um calouro em um único jogo.

LeBron James não apenas se rendeu ao talento do rookie de 23 anos, como também usou os microfones para, com sua ironia característica, mandar um recado direto aos times que deixaram o ala-armador passar na noite do Draft de 2024.

— Eu sei lá. A mesma m** que eu falei ano passado. Todo mundo na internet me chama de mentiroso o tempo todo. O que eu sou agora? Eu já vinha falando. Eu o assisti, assisti muitos jogos de Tennessee. Não achava que ele iria cair para nós (Draft). Achei que seria impossível. Não tenho ideia de como aconteceu, mas estou muito grato e muito feliz de que ele está aqui. Eu sabia exatamente o que teríamos quando ele caiu para posição 17 — afirmou o "Rei".

O que é a NBA Summer League?

A Summer League ou Liga de verão da NBA são jogos que acontecem na pré-temporada na qual as equipes da NBA, geralmente competem com elencos formados por jogadores novatos, jogadores que estão na sua 2ª temporada e agentes-livres.