Wolff prioriza Russell e Antonelli, mas não descarta Verstappen na Mercedes

Toto Wolff, CEO e chefe da Mercedes, esclareceu o andamento das negociações com Max Verstappen e a situação dos pilotos atuais da equipe. Em entrevista concedida nesta quarta-feira (23) à emissora austríaca ORF, o dirigente indicou que uma decisão sobre a formação das Flechas de Prata será tomada durante o fim de semana em Spa-Francorchamps.

O executivo da Mercedes abordou as especulações sobre o tetracampeão Verstappen, mas deixou clara a posição da equipe. A entrevista aconteceu na véspera do GP da Bélgica, que marca o retorno da Fórmula 1 após as férias de verão europeias.

— A direção que estamos tomando é continuar com George e Kimi. Essa é a prioridade número um. Todos estão atualizados sobre a situação — afirmou Wolff durante a conversa com a ORF. Na sequência, chefe da escuderia de Brackley destacou a importância de transparência no processo decisório.

— Não se trata apenas da equipe tomar uma decisão. Os pilotos também precisam saber com o que contar. Sempre tentamos seguir essa regra. E faremos isso novamente desta vez — declarou.

Segundo a emissora austríaca, Wolff admitiu ser difícil "ignorar" a situação de Verstappen, mesmo com a existência de uma cláusula de saída no contrato do piloto holandês. O dirigente também comentou sobre imagens manipuladas que circularam nas redes sociais, sugerindo encontros entre ele e Verstappen.

— A novidade agora é que fazem montagens com aviões. Isso nunca tinha acontecido antes — disse Wolff, que esclareceu que coincidências durante o período de férias não indicam acordos profissionais.

— Só porque duas pessoas estão de férias próximas uma da outra, não significa que vão trabalhar juntas na Fórmula 1. Sempre tivemos uma boa relação. E, por coincidência, acabamos tirando férias em regiões próximas — afirmou o executivo.

As declarações de Wolff ocorrem em meio às crescentes especulações sobre uma possível transferência de Verstappen para a Mercedes, com George Russell e Andrea Kimi Antonelli sendo mencionados como a dupla atual da equipe alemã.