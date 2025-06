UFC 316: lutadores protagonizam confronto verbal antes das disputas

Merab Dvalishvili, Sean O'Malley, Julianna Peña, Kayla Harrison e outros atletas do card principal do UFC 316 participaram de coletiva de imprensa em Newark na última quinta-feira (5). O evento, que acontece neste sábado (7), terá duas disputas de cinturão que geraram trocas de farpas entre os competidores durante o encontro com jornalistas e fãs.

continua após a publicidade

A disputa pelo título dos pesos-galos masculino entre Dvalishvili e O'Malley concentrou parte das atenções. O atual campeão Merab demonstrou confiança ao declarar:

— É uma nova luta, um novo desafio. Eu acho que ele quer me nocautear, e estou aqui para isso também. Depois podemos ser amigos, mas até sábado somos inimigos.

continua após a publicidade

O'Malley respondeu com provocações diretas:

— Sou invicto em revanches e vou continuar assim. Tive uma noite ruim, mas agora é diferente. Realmente acredito que vou nocautear o Merab. E no domingo, ninguém vai ligar para ele — Dvalishvili rebateu imediatamente: — No dia 7 de junho, vou te fazer ser humilde de novo.

Provocação no confronto feminino do UFC 316

No confronto pelo cinturão feminino da categoria, a desafiante Kayla Harrison não economizou nas palavras contra a campeã Julianna Peña:

— Ela não chegou ao meu nível. Sou muito dura para ela, — A bicampeã olímpica de judô acrescentou: — Quando falo de montanha, não tem um cume. Tenho que ser a melhor versão de mim todos os dias. Depois que eu derrotá-la, vou vencer a Amanda (Nunes).

continua após a publicidade

Peña respondeu às provocações:

— Só posso falar por mim. Não vou deixar essa garota falar demais e entrar na minha cabeça. Kayla, como você vai me derrotar? Vai deitar em cima de mim e esperar os 25 minutos passarem?.

Vicente Luque e Kevin Holland, que também se enfrentarão no card principal na categoria meio-médio, participaram da coletiva. Luque afirmou:

— Tudo o que posso prometer é que será uma guerra. Se o Kevin acha que será uma noite rápida, é um erro dele.

Holland, por sua vez, falou sobre seus planos futuros:

— Eu queria entender o que aconteceu na luta dele contra o Joaquin Buckley. Vou nocautear e não importa quem me derem em seguida. Se for o Belal, ótimo. Mas postei na internet que estou procurando o cara mais fácil. O nome dele é Colby Covington.

O UFC 316 acontece em Newark com card preliminar iniciando às 19 horas e card principal às 23 horas, no horário de Brasília. A transmissão será exclusiva pelo UFC Fight Pass.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

FICHA TÉCNICA

UFC 316 — Newark, Estados Unidos

📆 Data: 7 de junho de 2025

⏰ Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)

🌍 Local: Newark, Estados Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal — a partir de 23h

Merab Dvalishvili x Sean O'Malley - cinturão peso galo

Julianna Peña x Kayla Harrison - cinturão peso galo feminino

Kelvin Gastelum x Joe Pyfer - peso médio

Mario Bautista x Patchy Mix - peso galo

Vicente Luque x Kevin Holland - peso meio-médio

Card preliminar — a partir de 19h

Bruno Silva x Joshua Van - peso mosca

Azamat Murzakanov x Brendson Ribeiro - peso meio-pesado

Serghei Spivac x Waldo Cortes Acosta - peso pesado

Khaos Wlliams x Andreas Gustafsson - peso meio-médio

Ariane da Silva x Wang Cong - peso mosca feminino

Jeka Saragih x Joo Sang Yoo - peso pena

Quillan Salkilld x Yanal Ashmouz - peso leve

MarQuel Mederos x Mark Choinski - peso leve