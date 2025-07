A ponteira Júlia Bergmann analisou a partida da Seleção contra a Alemanha válida pelas quartas de final da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminino. A atleta é um dos maiores destaques da equipe brasileira, somando 159 pontos em 12 jogos. Ela destacou o jogo difícil que o Brasil teve contra as alemãs em casa. A partida será nesta quinta-feira (24), a partir das 15h (de Brasília), com transmissão do Sportv e VBTV. ➡️Clique para assistir no Sportv

continua após a publicidade

— Vai ser um jogo difícil, a gente sabe que elas têm uma boa qualidade no ataque e no bloqueio. A gente enfrentou elas na primeira semana da Liga das Nações, mas a gente se preparou nessa VNL inteira. A gente sabe o que tem que fazer, nós já estudamos — afirmou Júlia Bergamann.

Brasil x França, pela terceira etapa da VNL feminina (foto: volleyballworld)

Brasil e Alemanha se enfrentaram na primeira semana da VNL feminina, no Maracanãzinho. Na ocasião, o Brasil venceu, mas teve uma partida difícil. O jogo foi ao tie-break.

continua após a publicidade

Na competição, o Brasil sofreu somente uma derrota, que foi contra a Itália. Na classificação, as brasileiras foram as segundas colocadas, atrás somente das italianas.

Chaveamento da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminino 2025

QUARTAS - 23 E 24 DE JULHO

SEMIFINAIS - SÁBADO, 26 DE JULHO

Semifinal 1 | Itália x Polônia (às 11h ou 15h) Semifinal 2 | Brasil ou Alemanha x Japão ou Turquia (às 11h ou 15h)

DISPUTA DO TERCEIRO LUGAR

Domingo, 27 de julho, às 16h | Perdedores das semifinais

FINAL

Domingo, 27 de julho, às 20h | Vencedores das semifinais

Confira as informações do jogo entre Brasil x Alemanha

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X ALEMANHA

QUARTAS DE FINAL - VNL FEMININA

📆 Data e horário: quinta-feira, 24 de julho de 2025, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Lódz, na Polônia

📺 Onde assistir: Sportv 2 e VTBV