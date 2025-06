Cinco atletas brasileiros garantiram vaga nas finais do Circuito Mundial de Skate Park Ostia 2025. As classificações ocorreram neste sábado (7), na Itália, com destaque para Gui Khury, que executou um giro de 900 graus, manobra inédita em competições da modalidade park.

continua após a publicidade

➡️ VNL feminina: Seleção Brasileira vence Alemanha no tie-break e segue invicta

Quatro brasileiros avançaram na categoria masculina: Gui Khury, Luigi Cini, Luiz Francisco e Pedro Carvalho. No feminino, Isadora Pacheco será a única representante do Brasil nas finais que acontecerão neste domingo (8).

Gui Khury surpreendeu ao completar o giro de 900 graus durante sua apresentação, conquistando a segunda colocação na semifinal masculina com 92,38 pontos. O espanhol Egoitz Bijueska liderou a classificação com 95,83 pontos, seguido por Khury e pelo japonês Soya Inomata, que marcou 91,23.

continua após a publicidade

— Na verdade não estava planejando, estava mesmo planejando fazer isso na final, mas consegui bem. Acho que consegui uma pontuação muito ruim na minha corrida, mas depois de acertar os 900, não havia como me colocarem em uma situação ruim, então esse truque é incrível. Esse truque na verdade mudou o jogo, e acho que ninguém fez isso no park em uma competição, então estou muito contente com isso — declarou Gui Khury.

Luigi Cini também se destacou na semifinal masculina, terminando em quinto lugar com 90,01 pontos. O italiano Alessandro Mazzara ficou em quarto com 90,81 pontos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Quatro japonesas com Isadora Pacheco na final feminina em Ostia

Na categoria feminina em Ostia, a japonesa Cocona Hiraki obteve a melhor pontuação do dia com 88,30 pontos. A francesa Nana Taboulet ficou em segundo lugar com 86,21, seguida pela espanhola Naia Laso com 85,13. Isadora Pacheco garantiu a oitava posição com 83,09 pontos.

As semifinais seguiram o formato de três apresentações por atleta, com a maior nota sendo considerada para classificação. Outros atletas brasileiros como Raicca Ventura, Fernanda Tonissi, Helena Laurino e Dora Varella não conseguiram avançar para as finais.

As finais do Circuito Mundial de Skate Park Ostia 2025 reunirão os oito melhores de cada categoria. No feminino, Isadora Pacheco enfrentará sete adversárias, incluindo quatro japonesas. No masculino, os quatro brasileiros classificados buscarão posições no pódio.