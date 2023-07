Principal evento de esportes aquáticos em 2023, o Campeonato Mundial de Fukuoka, no Japão, que começa nesta sexta-feira (14), chega com expectativas distintas para dois integrantes do Time Ajinomoto. Atual campeã olímpica de águas abertas, Ana Marcela Cunha entra em ação logo no primeiro dia de competição, participando da prova de 10km, quando também buscará sua classificação para os Jogos de Paris. Já o velocista Fernando Scheffer fará sua estreia no dia 23, nas eliminatórias dos 200m livre, mesma prova na qual conquistou a medalha de bronze na natação nos Jogos de Tóquio, em 2021.