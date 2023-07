GOLFE

Os expatriados americanos introduziram o golfe na Arábia Saudita no final dos anos 1940, mas foi recentemente que o país começou a investir com força no esporte. Em 2021, o LIV Golf foi fundado com investimento do Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita. O tour é sediado em território saudita e paga premiações enormes aos atletas, inclusive seduzindo golfistas de outras grandes organizações. No mês passado, o circuito árabe estabeleceu uma parceria comercial com o norte-americano PGA Tour e o europeu DP World Tour.