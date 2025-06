Brasil é confirmado como sede dos Pan-Americanos de Ginástica em 2026

Na última segunda-feira (16), o Brasil foi confirmado como sede dos Campeonatos Pan-Americanos Adulto e Juvenil de Ginástica Artística e de Ginástica Rítmica em 2026. As candidaturas foram aprovadas por unanimidade após assembleia geral realizada pela União Pan-Americana de Ginástica (UPAG), na Cidade do Panamá, que recebeu a competição em 2025.

- Faz parte do planejamento estratégico da Confederação o objetivo de manter o Brasil como potência nas competições e como promotor de grandes eventos. Queremos que nosso esporte conquiste um espaço cada vez maior no coração das brasileiras e dos brasileiros. Para tanto, nada melhor do que trazer para cá competições importantes, de forma a criar condições para que nosso público se habitue a ver os grandes talentos do nosso continente e do planeta. - declarou o presidente da Confederação Brasileira de Ginástica, Henrique Motta.

O Brasil já sediou os Pan-Americanos de Ginástica em 2021 e 2022, quando recebeu as competições continentais de ginástica artística, rítmica e de trampolim. Em agosto deste ano, o Rio de Janeiro sediará o Mundial de Ginástica Rítmica, principal competição do calendário internacional da modalidade, atrás apenas dos Jogos Olímpicos, e será a primeira vez na história que o evento acontece na América Latina.

Brasil no Pan de Ginástica 2025

No último domingo (15), o Brasil encerrou sua participação no Pan-Americano de Ginástica Artística, no Panamá, com três medalhas. Diogo Soares, finalista olímpico em Paris 2024, conquistou o bronze no individual geral e prata nas barras paralelas. Já a seleção feminina faturou o bronze na final por equipes.

Delegação brasileira encerrou o Pan de Ginástica Artística com três medalhas (Foto: Divulgação/ CBG)

Já o Pan de Ginástica Rítmica de 2025, em Assunção, no Paraguai, foi histórico para o Brasil. Com uma equipe com média de idade de apenas 17 anos, o conjunto brasileiro conquistou os três ouros possíveis na competição.