Desde os meus primeiros passos no esporte, encontrei muitas barreiras, mas duas foram muito impactantes: a escassez de bibliografia nacional sobre carreira no esporte e o mundo analógico em que cresci. Durante anos, bati cabeça — aceitei funções que não combinavam com meu perfil, investi em cursos sem aplicação prática e descobri, da pior forma, o peso da instabilidade financeira. Foram tropeços que me ensinaram lições valiosas. Por isso, reuni aqui cinco regras de ouro para quem, como eu, quer entrar e se firmar no mercado do esporte — e que servem igualmente para qualquer outra área profissional.

1) Estude o mercado

Mergulhe de cabeça nas dinâmicas do seu setor: identifique quem são os protagonistas (clubes, federações, patrocinadores), acompanhe tendências emergentes (tecnologia, modelos de gestão, formatos de competição) e busque referências internacionais. Além disso, pesquise faixa salarial, piso e teto máximo para cada função — assim você evita aceitar propostas incompatíveis com seu valor de mercado e zera surpresas na negociação.

2) Alinhe o mercado ao seu perfil

Depois de entender o cenário, lembre-se de que o ambiente do futebol é hostil e volátil por natureza. Pergunte-se: “Onde me encaixo melhor?”. Se você é orientado por processos e gosta de previsibilidade, busque ambientes estruturados com governança sólida. Se prefere autonomia e criatividade, invista em projetos inovadores — mas esteja pronto para agir rápido diante de crises. Essa sintonia entre suas características pessoais e o perfil da organização evita frustrações, protege sua saúde mental e acelera seu desenvolvimento.

3) Invista em relações

Rede de contatos não é só quantidade, mas qualidade. Participe de eventos, grupos de discussão e plataformas digitais. Compartilhe insights antes de pedir favores — a reciprocidade constrói respeito e credibilidade. No esporte, um bom relacionamento abre portas com treinadores, dirigentes e investidores; em qualquer setor, fortalece sua reputação e amplia oportunidades.

4) Capacitação constante

Informação todo mundo encontra no Google; o verdadeiro diferencial é transformar dados em conhecimento e sabedoria. Aprenda a aplicar cada conceito no momento certo, no ambiente correto e na intensidade exigida pela situação. Cursos, workshops e certificações continuam importantes, mas dedique-se sobretudo a exercícios práticos, estudos de caso reais e mentoria que forcem você a tomar decisões de verdade.

5) Prepare um colchão financeiro

Instabilidade é regra no esporte: contratos curtos, oscilações de patrocínio e resultados imprevisíveis. Em outras áreas, crises econômicas e reestruturações também são comuns. Ter uma reserva que cubra de três a seis meses de despesas garante tranquilidade para escolher oportunidades que realmente valham a pena, sem ceder a pressões imediatas.

(Arte: Felipe Ximenes/Lance!)

Olhando no meu retrovisor para te ajudar

Pensando na minha trajetória, vejo essas cinco regras como o GPS que faltaram nos meus

primeiros jogos.

Com estudo aprofundado, autoconhecimento, networking estratégico, aprendizado aplicado

e segurança financeira, você transforma cada desafio em impulso para chegar mais longe —

e escrever sua própria história de sucesso.

