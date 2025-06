Medalhista olímpico brasileiro cai na estreia do Mundial de Judô

O Brasil não subirá ao pódio no quinto dia do Mundial de Judô, em Budapeste. Nesta terça-feira (17), Marcelo Fronckowiak, da categoria até 90kg, avançou apenas até a segunda rodada das eliminatórias. Luana Carvalho, da categoria até 70kg e o medalhista de bronze por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris, Rafael Macedo, estrearam como cabeça de chave na segunda rodada e foram eliminados na primeira luta.

O primeiro brasileiro a entrar no tatame foi Marcelo, que estreou com vitória sobre o americano Oleksander Nyzhnyk por yuko. Na segunda rodada, encarou o francês Maxime-Gael Hambou, medalhista de bronze nas últimas Olimpíadas, e acabou derrotado por yuko, eliminado sem chance de repescagem.

Rafael Macedo, cabeça de chave número 3 da categoria, estreou na segunda rodada diante do jovem Adam Kopecky, da Tchéquia, de apenas 22 anos, que surpreendeu e eliminou o brasileiro por waza-ari.

Luana Carvalho, também cabeça de chave, foi a última brasileira a competir no dia, e encarou a holandesa Sanne Van Dijke, medalhista de bronze nos Jogos de Tóquio. Luana conseguiu levar a luta para o golden score, mas acabou superada por yuko, encerrando a participação do Brasil nesta terça-feira (17).

Marcelo Fronckowiak avançou até a segunda rodada das eliminatórias (Foto: Ferenc ISZA / AFP)

Até o momento, o Brasil conquistou duas medalhas no Mundial de Judô. No último domingo (15), Daniel Cargnin faturou a prata na categoria até 73kg, enquanto a estreante Shirlen Nascimento ficou com o bronze na categoria até 57kg. A bicampeã mundial Rafaela Silva estreou na última segunda-feira (16), em nova categoria e chegou até a disputa do bronze, mas terminou em quinto lugar.

Programação do Mundial de Judô

18 de junho, quarta-feira

-78 kg feminino e -100 kg masculino

Beatriz Freitas, Karol Gimenes e Leonardo Gonçalves

6h30: eliminatórias

13h: finais

19 de junho, quinta-feira

+78 kg feminino e +100 kg masculino

Beatriz Souza e Rafael Buzacarini

7h: eliminatórias

13h: finais

20 de junho, sexta-feira

Disputa por equipes mistas - finais às 13h