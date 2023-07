"Não me vejo longe da prática esportiva. Embora não lute mais profissionalmente, a classificação de ex-atleta não cai bem para mim, pois sigo me aventurando nos esportes. Me sinto cada vez mais jovem (risos). Claro que me cuido para isso e o colágeno é algo que me ajuda nessa busca pela qualidade de vida", comentou.