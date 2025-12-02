Fãs reagem a partida abaixo de LeBron James pela NBA: 'Está acabado'

A madrugada desta terça-feira (2) não foi de LeBron nem do Los Angeles Lakers. LeBron James, um dos maiores jogadores da história da NBA, teve uma performance aquém do esperado e viu sua equipe ser derrotada em casa pelo Phoenix Suns por 125 a 108, e quebrar a sequência de 7 vitórias dos Lakers.

LeBron James fez uma partida abaixo do esperado contra a equipe do Phoenix Suns na NBA (Foto: Ronald Martinez / Getty Images / AFP)

O jogo, no entanto, teve um drama particular para LeBron: sua lendária sequência de jogos com pelo menos 10 pontos parecia ameaçada. Em 31 minutos em quadra, ele conseguiu, no limite, atingir exatamente 10 pontos, o que foi suficiente para estender seu recorde na NBA para impressionantes 1.297 jogos consecutivos com dígitos duplos na pontuação.

Apesar do recorde mantido, os números gerais da partida de LeBron James preocupam: ele teve apenas 30% de eficiência nos arremessos de quadra (3 de 10 arremessos convertidos), distribuiu somente três assistências e, o que é mais raro, não registrou nenhum rebote. Essa foi apenas a 6ª partida na carreira do astro em que ele não registra pelo menos um rebote em uma partida da NBA. Algo inesperado para um jogador do nível de LeBron James na NBA.

NBA Cup 2025: classificados e chaveamento do mata-mata

A fase classificatória da NBA Cup chegou ao fim e os confrontos já estão definidos. As quartas acontecem entre os dias 9 e 10 de dezembro, as semi finais no dia 13 e a final está marcada para o dia 16, às 22h30 (de Brasília).

Na conferência Oeste, os classificados foram Oklahoma City Thunder (4 vitórias e 75 de saldo), Los Angeles Lakers (4 vitórias e 46 de saldo), San Antonio Spurs (3 vitórias e 26 de saldo) e Phoenix Suns (3 vitórias e 31 de saldo).

No Leste, o líder foi o Orlando Magic (4 vitórias e 64 de saldo), seguido pelo Toronto Raptors (4 vitórias e 55 de saldo), New York Knicks (3 vitórias e 35 de saldo) e Miami Heat (3 vitórias e 49 de saldo, mas desvantagem no confronto direto contra os Knicks).