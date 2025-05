Alexey Borges analisa pressão no NBB: ‘Todo mundo quer ser Flamengo’

É inegável a força do Flamengo na atual temporada do basquete, com dois títulos conquistados - Copa Super 8 e BCLA - em duas disputas possíveis. Em seu primeiro ano com a equipe, Alexey Borges já é um dos destaques do elenco e continua a impressionar em quadra. Com exclusividade para o Lance!, o armador comentou a pressão sofrida no Rubro-Negro nas semifinais do NBB, contra o Franca. Ele também destacou a preparação do time fora de quadra.

Flamengo vence Franca fora de casa e larga na frente nas semifinais do NBB

Na fase atual, das semifinais, o Flamengo precisa enfrentar o Franca em uma série "melhor de cinco" para avançar às finais do NBB. Caso se classifique, a equipe irá encarar o vencedor entre Minas e Bauru. O primeiro confronto foi realizado no último sábado (24), com vitória rubro-negra para abrir vantagem na disputa.

Pressão para o Flamengo no NBB

As últimas fases são ocupadas, normalmente, pelos times mais bem preparados da temporada. Assim também analisou Alexey Borges. Para o armador, os quatro classificados podem ser vistos como favoritos para o título. Com isso, a cobrança sobre as equipes pela vitória é igualmente forte.

— Acredito que, primeiro, nesse momento da temporada, praticamente só sobraram os favoritos, digamos assim. Todo mundo quer ganhar e tem chances de ser campeão. Então eu acho que é um equilíbrio muito grande, principalmente a partir dessa fase (semifinal do NBB), e a responsabilidade de ganhar é bem parecida para todo mundo — afirmou o jogador.

Apesar da responsabilidade, os jogadores do Flamengo estão preparados para enfrentar pressão, destacou Alexey, ressaltando que o Rubro-Negro é o clube desejado por qualquer atleta do NBB. Segundo o armador, o "privilégio" vem junto com a pressão, que é "driblada" com uma forte preparação.

— Não acredito tanto em pressão, eu acho que a gente trabalha para ter esse tipo de responsabilidade. Todo mundo quer estar em um time como o Flamengo, que é um time de camisa e o maior vencedor do NBB. Então acho que todo mundo que está aqui, quer, e tem o bônus de estar no Flamengo, de ser o grande time do Brasil, dessa geração que mais conquista título. E, talvez, o ônus de uma responsabilidade maior, mas eu acho que estamos preparados para esse desafio.

Alexey Borges comemora vitória do Flamengo sobre o Franca (Foto: Reprodução/Fiba)

Preparação dentro e fora de quadra

O armador do Flamengo não escondeu que a fadiga pode bater na reta final da extensa temporada brasileira. Apesar disso, Alexey Borges afirmou que os treinos se mantêm firmes e destacou outros detalhes importantes no processo antes das finais do NBB.

— Nós já estamos em uma temporada de 10 meses. Agora começa a bater um pouco de cansaço. Então, nesse momento, se cuidar bastante, e se preparar com a alimentação e descanso, principalmente nesta reta final, para prevenir lesão — analisou Alexey, que completou:

— A preparação continua forte, e o time segue com muita sede de vitória, em busca do terceiro título da temporada para fechar com chave de ouro. Os treinos continuam a mil, e a gente continua tentando melhorar a cada dia para chegar na nossa melhor versão na semifinal e nas finais do NBB.

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como foi o jogo 1 entre Flamengo e Franca?

O Flamengo derrotou o Franca fora de casa por 107 a 93, na primeira partida da série das semifinais do NBB 2025, na noite deste sábado (24), no Ginásio Pedrocão. Com este resultado, a equipe carioca abre vantagem de 1 a 0 na série melhor de cinco que define um dos finalistas da competição nacional.

A equipe rubro-negra estabeleceu superioridade desde o início da partida, construindo uma vantagem de 59 a 48 já no primeiro tempo. O Flamengo manteve o controle do jogo mesmo atuando como visitante no tradicional ginásio francano.

Shaq Johnson destacou-se como cestinha da partida com 21 pontos pelo time carioca. Alexey contribuiu com nove pontos e cinco assistências na primeira metade do confronto, enquanto Kayo converteu arremessos importantes de três pontos no último quarto. Ruan mostrou eficiência nas ações dentro do garrafão.

O Franca tentou reagir com as atuações de Didi Louzada e David Jackson, mas não conseguiu superar a eficiência ofensiva dos visitantes. A equipe paulista enfrentou dificuldades para conter as investidas do Flamengo na área pintada.