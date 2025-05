O Brasil conta com apenas um representante atualmente na NBA: Gui Santos. Após um período na G-League, o jovem ala conquistou seu espaço na rotação do Golden State Warriors nesta temporada. O jogador, no entanto, começou a carreira profissional no Novo Basquete Brasil (NBB) pelo Minas, ao comando de Leonardo Costa. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o técnico relembrou como foi participar da evolução de Gui antes no início de sua carreira, além de abrir o jogo sobre o primeiro contato do Warriors sobre brasileiro. Veja o vídeo completo acima.

— O Gui chegou novo aqui no Minas, então acho que é um trabalho de muitas mãos, vamos dizer assim. Coordenado pelo Flávio Davis nas categorias de base. O Minas tem uma estrutura de trabalho da formação que é fantástica. E não é à toa que três brasileiros que chegaram na NBA passaram por esse processo de formação aqui no Minas — comentou Leo.

Primeiro treinador de Gui no profissional, em seus anos no Minas Tênis Clube, Leo Costa analisou como foi trabalhar com o jogador ainda em seus primeiros anos. O comandante ainda destacou a evolução a cada temporada do brasileiro, que se tornou rapidamente peça-chave da equipe mineira.

— Eu tive o prazer de trabalhar com ele nas últimas três temporadas dele aqui no Brasil, antes da ida para a NBA. Primeiro ano um atleta muito jovem, potencial claro ali, mas muitas coisas por desenvolver. Já no segundo ano ele, já com mais espaço, corrigiu o ponto principal de cobrança que era o aspecto defensivo. E aí já passou a ser um dos principais defensores da equipe. E aí no terceiro ano ele já assumindo um protagonismo, principalmente no título do Super 8 com a bola decisiva.

Contato do Golden State Warriors com o Minas

Após três temporadas completas no NBB, Gui Santos decidiu se inscrever para o Draft de 2022 da NBA. O brasileiro foi escolhido pelo Golden State Warriors no 55ª escolha do segundo round. Antes disso, no entanto, o time de San Francisco foi até o Minas conhecer mais o jovem ala, segundo o técnico.

— Ele diariamente buscava evolução e depois quando o pessoal do Golden State veio, ficaram aqui alguns dias perguntando sobre vários detalhes do Gui, foi muito fácil falar sobre ele em todos os aspectos. Porque ele merecia essa oportunidade — relembrou.

Assim como sua evolução gradual no Minas, o ala de 22 anos vem em uma crescente na rotação do Warriors. Gui passou o primeiro ano no Santa Cruz Warriors, mas se firmou ao time principal na atual temporada, quando foi titular em algumas oportunidades. Para Leo Costa, o processo é "natural" para o brasileiro assumir uma posição de maior destaque na NBA.

— Gui foi aos poucos conquistando ali um espaço na NBA e ficou um tempo na G League. Mas acho que é questão de tempo para ele estar inserido mais no processo. E hoje já esse ano participou mais da rotação, fora nos playoffs teve um tempo um pouco reduzido. Mas acho que é natural para um jovem prospecto que está ganhando seu espaço em uma liga que é a maior liga do mundo — analisou o técnico.

O espaço conquistado por Gui Santos é motivo de orgulho para os torcedores brasileiros e para Leo Costa. O técnico não deixou de destacar a felicidade que sente por participar do início da carreira do ala do Warriors, além de ter feito parte de sua evolução no basquete profissional. Vale relembrar que, após a eliminação para o Minnesota Timberwolves nesta quarta-feira (14), o Golden State volta às quadras apenas na pré-temporada da NBA 2025/26.