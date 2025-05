Semifinais do NBB: onde assistir, confrontos e agenda de jogos

O Novo Basquete Brasil (NBB) divulgou na última quarta-feira (21) as datas e locais dos confrontos das semifinais do campeonato. Minas e Bauru formam o confronto do lado A da chave, enquanto Flamengo e Franca protagonizam o duelo do lado B. As partidas começam nesta sexta-feira e podem avançar até 3 de junho.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As partidas das semifinais acontecem em melhor de cinco, ou seja, o time que vencer três jogos está garantido na final. Se cada time vencer dois jogos, avança o vencedor do quinto confronto. O time melhor colocado na classificação do campeonato disputa o primeiro jogo fora de casa, mas sedia os dois confrontos seguintes. O quarto jogo é na casa do pior colocado, enquanto o último é sediado pelo time que se saiu melhor na classificação geral.

Semifinais do NBB: veja agenda dos jogos

🏀 Minas x Bauru Basket

Jogo 1: 23/05 (sex), 20h – Panela de Pressão

📺 ESPN e NBB BasquetPass

23/05 (sex), 20h – Panela de Pressão 📺 ESPN e NBB BasquetPass Jogo 2: 26/05 (seg), 19h – Arena UniBH

📺 ESPN e NBB BasquetPass

26/05 (seg), 19h – Arena UniBH 📺 ESPN e NBB BasquetPass Jogo 3: 28/05 (qua), 19h – Arena UniBH

📺 ESPN e NBB BasquetPass

28/05 (qua), 19h – Arena UniBH 📺 ESPN e NBB BasquetPass Jogo 4 (se necessário): 31/05 (sáb), 17h – Panela de Pressão

📺 ESPN, TV Cultura e NBB BasquetPass

31/05 (sáb), 17h – Panela de Pressão 📺 ESPN, TV Cultura e NBB BasquetPass Jogo 5 (se necessário): 03/06 (ter), 19h – Arena UniBH

📺 sportv e NBB BasquetPass

Minas e Bauru em partida da temporada regular do NBB (Foto: Andrews Clayton / Bauru Basket)

➡️ Como era o mundo quando os semifinalistas da NBA foram campeões?

🏀 Flamengo x Sesi Franca

Jogo 1: 24/05 (sáb), 17h – Pedrocão

📺 sportv, TV Cultura, Flamengo TV+ e NBB BasquetPass

24/05 (sáb), 17h – Pedrocão 📺 sportv, TV Cultura, Flamengo TV+ e NBB BasquetPass Jogo 2: 27/05 (ter), 20h – Tijuca Tênis Clube

📺 sportv, Flamengo TV+ e NBB BasquetPass

27/05 (ter), 20h – Tijuca Tênis Clube 📺 sportv, Flamengo TV+ e NBB BasquetPass Jogo 3: 29/05 (qui), 20h – Tijuca Tênis Clube

📺 sportv, Flamengo TV+ e NBB BasquetPass

29/05 (qui), 20h – Tijuca Tênis Clube 📺 sportv, Flamengo TV+ e NBB BasquetPass Jogo 4 (se necessário): 01/06 (dom), 11h – Pedrocão

📺 sportv, Flamengo TV+ e NBB BasquetPass

01/06 (dom), 11h – Pedrocão 📺 sportv, Flamengo TV+ e NBB BasquetPass Jogo 5 (se necessário): 03/06 (ter), 21h – Tijuca Tênis Clube

📺 sportv, Flamengo TV+ e NBB BasquetPass