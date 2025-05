O Flamengo derrotou o Franca fora de casa por 107 a 93, na primeira partida da série das semifinais do NBB 2025, na noite deste sábado (24), no Ginásio Pedrocão. Com este resultado, a equipe carioca abre vantagem de 1 a 0 na série melhor de cinco que define um dos finalistas da competição nacional. O segundo jogo da série semifinal será realizado na próxima semana, no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. Com a vitória fora de casa, o Flamengo ganha a vantagem de poder decidir a classificação em seus domínios.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A equipe rubro-negra estabeleceu superioridade desde o início da partida, construindo uma vantagem de 59 a 48 já no primeiro tempo. O Flamengo manteve o controle do jogo mesmo atuando como visitante no tradicional ginásio francano.

Shaq Johnson destacou-se como cestinha da partida com 21 pontos pelo time carioca. Alexey contribuiu com nove pontos e cinco assistências na primeira metade do confronto, enquanto Kayo converteu arremessos importantes de três pontos no último quarto. Ruan mostrou eficiência nas ações dentro do garrafão.

continua após a publicidade

O Franca tentou reagir com as atuações de Didi Louzada e David Jackson, mas não conseguiu superar a eficiência ofensiva dos visitantes. A equipe paulista enfrentou dificuldades para conter as investidas do Flamengo na área pintada.

Franca x Flamengo Jogo 1 NBB 2025 (foto: SESI Franca)

Outra semifinal do NBB

Do outro lado das semifinais, na última sexta (23), o Minas derrotou o Bauru fora de casa por 74 a 59, no Ginásio Panela de Pressão, fazendo 1 a 0 na série. A próxima partida será nesta segunda-feira (26), às 19h, na Arena UniBH, em Belo Horizonte.

continua após a publicidade