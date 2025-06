Na última terça-feira (3), o voo que transportava a equipe do Indiana Pacers para as finais da NBA precisou alterar sua rota. O avião fretado teve que redirecionar para Tulsa (nordeste de Oklahoma) devido a um alerta de tornado em Oklahoma City, conforme relatado pelo portal "The Athletic".

continua após a publicidade

➡️Ex-jogador do Chicago Bulls participa da abertura da NBA House

Os Pacers, que enfrentam o Oklahoma City Thunder no primeiro jogo nesta quinta-feira, aterrissaram em segurança no Aeroporto Internacional de Tulsa, localizado a cerca de 177 quilômetros de Oklahoma. A mudança de rota ocorreu depois que a aeronave sobrevoou a cidade e estava com o combustível quase no fim, enquanto um tornado atingia a área por volta das 17h (horário local).

Segundo a publicação, o time do Indiana Pacers já chegou à cidade de Oklahoma. No entanto, as fortes chuvas que caem na região têm causado atrasos na chegada de várias pessoas.

continua após a publicidade

🔥Bombou no Lance!

➡️ Jogador ausente em lista de Ancelotti debocha de convocação da Seleção

➡️John Textor desiste de clube e planeja vender sua parte

➡️Equipe do Mundial de Clubes quer a contratação de Neymar, diz jornal

Quando começam as finais da NBA?

As finais entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers têm início nesta quinta-feira (5). Com a vantagem de ter a melhor campanha da temporada, o OKC terá o mando de campo nos dois primeiros confrontos. O jogo 1 está marcado para as 21h30, horário de Brasília.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte