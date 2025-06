Ex-jogador do Chicago Bulls participa da abertura da NBA House

O ex-jogador do Chicago Bulls, Joakim Noah, participou da abertura da NBA House 2025 e comentou sobre a atmosfera dos fãs brasileiros e deu seu palpite para o campeão da liga. Esta foi a primeira vez que um astro do esporte participou do evento, nesta terça-feira (3), em São Paulo.

Embora tenha sido a primeira vez de um ex-jogador na NBA House, Joakim Noah já é figura carimbada no Brasil. Casado com uma piauiense, o ex-camisa 13 visita o país com frequência e também participou do Global Games em 2013, quando jogava pelo Chicago Bulls.

— Estou muito feliz de estar na NBA House, eu amo vir para o Brasil, minha esposa é brasileira, então eu volto muito para cá. Eu lembro de vir 10 anos atrás para jogar com o Chicago Bulls, e foi difícil porque eu me machuquei e não pude jogar diante dos fãs, mas eu lembro da torcida muito apaixonada. A NBA House é uma ótima ideia para trazer mais pessoas para assistir às finais, todos juntos. O esporte está crescendo aqui, e é muito importante — disse o ex-jogador.

O ala pivô também deu seu palpite e analisou as franquias finalistas da NBA 2024/25.

— São duas franquias pequenas que conseguiram chegar na final. O Oklahoma City Thunder tem um elenco muito equipado, eles são fortes em todas as posições. Por isso, eu acho que eles serão os campeões e vão precisar só de cinco jogos — afirmou Joakim.

O evento em São Paulo é o maior entre as quatro casas espalhadas pelo mundo, com edições no Canadá, México, Índia, além da brasileira. Outras atrações internacionais marcarão presença ao longo dos dias do evento, como os dançarinos da Cidade Clutch (Houston Rockets), The Gorila (Mascote oficial do Phoenix Suns), os Rim Rockers (Time de enterradas do Milwaukee Bucks) e Gui Santos, jogador do Golden State Warriors.

Estrutura da NBA House 2025

A NBA House 2025 está localizada no Parque Villa Lobos e fica aberta para o público entre os dias 5 de junho e 22 de julho. São mais de 5000 metros quadrados com muitas ativações das marcas parceiras, incluindo Hellmann's, Sadia, XP e SportingBet.

Os ingressos estão disponíveis desde o dia 14 de abril no site oficial da NBA House, com direito a lugar marcado na arquibancada para os dias de jogo.