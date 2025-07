Tricampeão da NBA com o Warriors critica atitude de Kerr

Ainda tímido no "Mercado da Bola" da NBA, o Golden State Warriors contou apenas com uma mudança em seu elenco. O pivô Kevon Looney decidiu deixar a equipe após três títulos desde o Draft de 2015. Acertado com o New Orleans Pelicans abriu o jogo sobre sua saída do Warriors, e colocou em evidência as escolhas do técnico Steve Kerr na última temporada.

— Chega um momento em que você enjoa disso. Quando você se prova nos primeiros quatro, cinco anos, tudo bem, legal. Mas depois de 10 anos, é tipo, tudo bem. Ou vocês confiam em mim, ou não — comentou Looney, em entrevista ao podcast "Warriors Plus/Minus".

Decisivo na campanha do último título, em 2022, Kevon viu sua participação na rotação ser menos exigida na temporada de 2024/25. Apesar dos fortes pivôs adversários, como Steven Adams e Rudy Gobert, Looney não foi escalado como titular em nenhuma oportunidade nos playoffs da NBA. O técnico Kerr preferiu pelo novato Quinten Post na rotação principal, o que abalou a confiança do veterano no Warriors.

— Acho que pesou sim. Eu não diria assim, mas parecia que era qualquer um menos eu naquele momento. Não foi um momento isolado. Mesmo este ano, provavelmente nos playoffs. Nós estávamos enfrentando o Steven Adams. É isso que eu faço. E eles não estão me dando a chance de realmente me deixar fazer o que eu faço — relembrou o pivô, que completou:

— É tipo, "Tudo bem, vocês não confiam em mim? Achei que vocês confiassem em mim". Me colocaram no final do jogo 7, tipo, por que tivemos que esperar por esse ponto?

Apesar de não concordar com as escolhas, Looney afirmou não ter problemas com o técnico. O pivô do Pelicans destacou que Kerr prezava pela decisão lógica, a qual levasse o Warriors ao sucesso, independente de que jogador fosse utilizado.

— Eu sei que nunca é algo pessoal com o Steve (Kerr). Ele vai fazer o que for melhor para tentar vencer. Não sou só eu. Ele já fez isso com todo mundo. Talvez eu tenha sido a pessoa com quem isso aconteceu mais, porque fiquei aqui por mais tempo. Eu sei que não é nada pessoal. Ele só quer vencer. Você não pode ficar bravo porque os resultados mostraram isso.

Na ocasião, o jogador se referiu a intensa série entre o Warriors e o Houston Rockets pela primeira rodada dos playoffs da NBA. Post fora selecionado no elenco titular do jogo 3, em que contou com a ausência de Jimmy Butler por lesão. Após sete jogos, o time de San Francisco levou a melhor e garantiu a classificação nas semifinais da Conferência Oeste.

Antes mesmo dos playoffs, Looney perdia espaço no Warriors

A equipe vê a ascensão de Gui Santos, Quinten Post e o retorno de Jonathan Kuminga, além de Brandin Podziemski, que retorna de lesão para reforçar o Warriors. Diante da necessidade de ajustar a rotação, Steve Kerr expressou a complexidade das decisões a serem tomadas.

- A verdade é que eu queria manter todos nesse momento. Estamos jogando em um alto nível, e isso não se deve apenas a um ou dois jogadores, mas sim ao coletivo que tem funcionado muito bem. No entanto, sei que é provável ter que fazer isso. Afinal, a pós-temporada está chegando - afirmou Kerr.

A tendência de reduzir a rotação, antes e durante os playoffs, colocou Looney em uma posição delicada. A estratégia de Kerr de iniciar os jogos com Draymond Green no garrafão, optando por uma formação small-ball, impactou diretamente seus minutos em quadra.

Na temporada, Kevon Looney acumulou médias de 4,5 pontos, 6,1 rebotes e 1,6 assistência em 15 minutos por jogo, além de contar com um aproveitamento de 51.4% de seus arremessos. Assim, Looney enfrentou o desafio de manter sua relevância, principalmente com o destaque do também pivô Quinten Post. O novato teve 8,1 pontos, 3,5 rebotes e 1,3 assistências por noite.

A presença marcante de Gui Santos também pode interferir na permanência de Looney no time titular, já que o brasileiro tem forte poder defensivo. Conhecido por sua energia empolgante, o ala-pivô costuma garantir rebotes importantes para o Warriors.

Warriors no mercado da NBA

A temporada 2024/25 da NBA chegou ao fim. Agora é o momento de as franquias se movimentarem no mercado em busca de novos nomes para reforçar seus elencos. A maioria das 30 equipes já renovou contratos ou trouxe jogadores. A exceção é o Golden State Warriors, time de Stephen Curry, que ainda não se prontificou.

Em fevereiro de 2025, a equipe da Califórnia contatou o Miami Heat e trouxe o ala Jimmy Butler em uma troca que envolveu Andrew Wiggins, Dennis Schröder, Kyle Anderson e uma escolha de primeira rodada do Draft da NBA. Além disso, Lindy Waters III e Josh Richardson foram negociados com o Detroit Pistons para que o acordo fosse concluído.

Essa foi uma das últimas movimentações concretas do Warriors, que tem buscado trocas no mercado, mas ainda não fechou com nenhum jogador ou franquia nesta pós-temporada da NBA. Após a saída de Kevon Looney, Kerr já comentou que está em busca de um pivô que faça o trabalho de espaçamento de quadra, e Al Horford, do Boston Celtics, é o nome no foco da franquia. No entanto, a possível troca não passa de um rumor interno do clube, e nada foi confirmado.