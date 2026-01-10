Corinthians derrota o Cruzeiro e volta a vencer no NBB

Após a derrota no primeiro jogo do ano, os torcedores do Corinthians voltaram a encontrar um final feliz no Novo Basquete Brasil (NBB). A partida deste sábado (10) terminou com vitória corintiana por 95 a 83 sobre o Cruzeiro, que luta para se manter entre os classificados para os playoffs. Em destaque, o armador Elyjah Clark foi o grande cestinha da tarde, além de flertar com um triplo-duplo.

Enquanto ajudava o Corinthians a pontuar, com pontos e assistências, Clark era um verdadeiro problema para o ataque mineiro. O armador terminou a partida com 24 pontos, nove rebotes e 10 assistências, além de três roubos de bola. Do outro lado, Tulio da Silva foi o destaque do Cruzeiro ao registrar 23 pontos, nove rebotes e duas assistências.

Como foi o jogo?

A equipe do Corinthians entrou em quadra impondo um ritmo mais forte e encontrou caminhos para abrir vantagem logo nos primeiros minutos. Com bom aproveitamento ofensivo, o time alvinegro fechou o período inicial à frente por 23 a 17.

A resposta do Cruzeiro veio no segundo quarto. O time mineiro passou a explorar melhor as posses e conseguiu equilibrar o confronto, reduzindo a diferença para chegar intervalo em situação mais confortável: 40 a 38.

Após a pausa, a Raposa assumiu o protagonismo. Mais eficientes nos arremessos e consistentes na defesa, a equipe anotou 27 pontos na terceira parcial, superaram os 19 do adversário e passaram a comandar o placar. Ao fim do período, o Corinthians perdia por seis pontos – 59 a 65.

O Corinthians, então, reagiu na metade da parcial decisiva, retomou a liderança e, embalado pelo bom momento, construiu a maior margem do jogo. Com "apagão" cruzeirense, o time paulista confirmou a vitória por 95 a 83.

A sexta colocação esteve em jogo no confronto. Caso tivesse perdido, o Corinthians perderia a posição para o São José, que derrotou o Paulistano na sexta-feira (9). Com um jogo e uma vitória a mais, o Timão se mantém a frente na tabela do NBB.

Flamengo também retorna ao caminho das vitórias

O Fortaleza começou melhor, mas o Flamengo rapidamente tomou o controle do jogo, encaixou a defesa e passou a converter melhor suas posses, construindo vantagem ainda no primeiro quarto. Mesmo com tentativas de reação do time cearense ao longo do segundo período, o rubro-negro manteve o ritmo e foi para o intervalo liderando por 44 a 31.

Na volta do vestiário, o Fortaleza voltou a encostar no placar, mas o Flamengo conseguiu sustentar a dianteira com bom aproveitamento nos arremessos e controle das ações. Nos 10 minutos finais, a equipe carioca administrou a vantagem, conteve a pressão adversária e confirmou a vitória por 88 a 81.

Flamengo venceu o Fortaleza no NBB (Foto: Carlos Roosewelt/FBC)

Outros jogos da rodada no NBB